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Само за месец: Над 1700 сигнала за съмнителни прегледи и хоспитализации са подадени чрез еЗдраве

03 септември 2026, 13:51 часа 378 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Само за месец: Над 1700 сигнала за съмнителни прегледи и хоспитализации са подадени чрез еЗдраве

В рамките на само един месец гражданите са подали общо 1760 сигнала за нарушения през мобилното приложение еЗдраве, съобщават от Министерството на иновациите и растежа. След като новата функционалност за онлайн подаване на сигнали за нерегламентирани дейности беше пусната в експлоатация от Информационно обслужване, дружество в системата на МИДТ, на 1 август 2026 г., до днес контролните органи на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са образували 560 проверки по сигналите и в момента те се обработват. Логично, най-много сигнали са подадени за прегледи, резултати от направления и хоспитализации за лечебни заведения от София, Варна, Пловдив и Бургас.

В модул "Публичен контрол" на приложението се дава възможност на потребителите да изпращат сигнали за нарушения директно през мобилното приложение в реално време. В профила си всеки вижда отчетената дейност - какъв вид е, номер, лекар, дата и какви са основните и придружаващи диагнози.

"Ако не разпознава извършената дейност, може да подаде сигнал с две докосвания в приложението и след въвеждане на телефон и имейл за връзка, потвърждава сигнала. Той се регистрира автоматично и разпределя към контролиращите органи – РЗИ, РЗОК или Изпълнителна агенция "Медицински надзор", казват от Министерството на иновациите и растежа. След като проверката по сигнала приключи, резултатите се изпращат на потребителя електронно в мобилното приложение чрез специализирана система.

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здраве е-Здраве еЗдраве Министерство на иновациите и растежа
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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