Правителството на Гюров:

Регионалният министър ни отказа среща: Пътна помощ на протест

08 април 2026, 12:47 часа
Снимка: БГНЕС
Национален протест на представители на сектор "Пътна помощ" ще се проведе утре, 9 април. Причината - министърът на регионалното развитие и благоустройството не се е срещнал с тях. Ето какво се казва в съобщение до медиите: Протестът на представители на сектора “Пътна помощ“ е организиран в отговор на отказа на служебния министър регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов да проведе реална среща с бранша. Въпреки публично заявената готовност за диалог, през последните 10 дни, включително и на 6 април, са провеждани срещи с представители на сектора, на които целенасочено не е поканена най-голямата браншова асоциация – организацията с най-голям капацитет от техника и служители в страната.

Излизат над 300 автомобила

В тази връзка Асоциацията организира национален протест на 09.04.2026 г. от 08:00 часа, в който се очаква да се включат над 300 специализирани автомобила от сектора.

Според Асоциацията подобен подход създава сериозни рискове – както за ограничаване на безплатната пътна помощ за гражданите, така и за възстановяване на дългогодишни корупционни практики и нелоялни действия в сектора.

Още на 31 март 2026 г. Асоциацията е изпратила официално писмо до министър Найденов с искане за спешна среща, но до момента не е получен отговор.

Представителите на бранша настояват за открит и конструктивен диалог, прозрачност в процеса на вземане на решения и равнопоставено участие на всички заинтересовани страни по въпроси, засягащи както сектора, така и безопасността на движението по пътищата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
протест Корупция линейки пътна помощ
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес