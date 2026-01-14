Само за пет дни: Над 550 души са преминали през "Пирогов" заради травми от заледяванията

Войната в Украйна:

Над 550 души са преминали през спешното отделение на „Пирогов“ само за последните пет дни заради заледяванията в страната. Това заяви директорът на болницата Валентин Димитров в интервю за bTV. „Хората, които минаха през „Пирогов“, са около 550–570 човека, от които 77 са хоспитализирани и се е наложило да се направи някаква по-разширена интервенция – било то обездвижване с имобилизация или оперативна интервенция“, уточни той.

По думите му най-често пострадалите са възрастни хора. „Процентът на децата е много нисък. Травматизмът при деца е основно летните месеци. Зимните месеци е травматизмът при възрастните хора, защото те са по-трудноподвижни, по-крехки и поради това имаме по-висок процент пострадали при тях“, каза Димитров.

Най-честите травми са в областта на глезените, коленете и раменете. „Масово пораженията са глезенна става, колянна става, раменна става, с фрактури типични при подхлъзване и подпиране на ръката“, обясни директорът на „Пирогов“.

„Крайният резултат е положителен. Детето е докарано в болницата, направени са пълни изследвания. Имало е рана на главата. Не е било необходимо да бъде хоспитализирано и е изпратено вкъщи с препоръки“, каза Валентин Димитров.

На фона на нарастващата заболеваемост от грип директорът на „Пирогов“ отчете засилен натиск върху детските и вътрешните кабинети. „Характеристиката на заболеваемостта е, че това са лица предимно до 14-годишна възраст и възрастни хора, които го карат по-тежко, защото придружаващите хронични заболявания водят до усложнения“, заяви той.

По думите му болницата е въвела вътрешни мерки: „Ние сме обявили грипна епидемия в болницата, защото по изискванията на здравните власти трябва да въведем определен режим.“

Мъж с наднормено тегло

В изключително тежко състояние остава и 52-годишен мъж с тегло над 200 килограма. „Човекът е с полиорганна недостатъчност, дойде при нас с остър хепатит, чернодробна недостатъчност, бъбречните проблеми, сърдечно-съдовите също“, обясни Димитров.

Според него случаят има и социално измерение: „Става въпрос за нещо, което е и социален, и психологически проблем. Не му е било обърнато внимание, не е получил психологическа подкрепа, когато е било необходимо, и крайният резултат е този“, каза директорът на „Пирогов“.

Недостигът на кадри в здравната система

По темата за недостига на кадри Димитров уточни, че болницата няма проблем с лекарите. „От гледна точка на лекари – било то специализанти или колеги със специалност – ние нямаме дефицит“, заяви той.

 Основният проблем остава при медицинските сестри. „Големият проблем в България е при специалистите по здравни грижи. В продължение на години не беше направено необходимото и сега берем плодовете“, подчерта директорът на „Пирогов“.

