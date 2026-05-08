Кабинетът "Радев" взе властта:

Катя Ивкова пое здравното министерство с акцент върху профилактиката

08 май 2026, 13:08 часа 699 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Най-важното е да се промени фокусът от болнично лечение към промоция на здраве и превенция на заболяванията. Това каза пред журналисти новоизбраният министър на здравеопазването Катя Ивкова, която заедно с досегашния служебен министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски влезе в сградата на Министерството на здравеопазването. По-рано днес парламентът избра правителството на Румен Радев.

По думите й трябва да има контрол върху разходите в здравеопазването, да има фокус върху майчиното и детското здравеопазване. "Доц. Околийски и екипът му работиха доста върху тази тема", посочи тя.

"Предстои много работа. Ще разчитаме и на подкрепата на второстепенните си разпоредители и може би персонално на доц. Околийски", изтъкна новият здравен министър. И добави, че предстои да се извършат анализи в Министерството на здравеопазването, за да се види кое е най-спешно. "Проверката на всичко, свършено досега, е много важна, за да може да има надграждане и постигане на резултати", добави тя.

"Оставяме предвидимо наследство, с ясни приоритети и отчет какво сме свършили", каза доц. Околийски. 

Виолета Иванова
