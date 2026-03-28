28 март 2026, 13:12 часа 333 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Спасяват я с кризисен план": Медици масово напускат болницата във Враца

Сериозен отлив на медицински кадри оголва отделенията на МБАЛ "Христо Ботев" във Враца, съобщава БГНЕС. 32-ма специалисти са напуснали лечебното заведение, като основната причина са атрактивни предложения за по-високо заплащане от частна клиника. Още: 26 медицински сестри и санитари напускат МБАЛ-Враца, за да отидат в частна болница

На фона на спекулациите в общественото пространство дали лечебното заведение не се води към умишлен фалит, областният управител на Враца Стефан Красимиров увери, че кризата се овладява.

Напусналите

Напуснали са трима лекари (кардиолог, микробиолог и специализант по педиатрия), 26 медицински сестри, акушерки и лаборанти, както и трима санитари. Засегнати са ключови звена, като хирургия, интензивно отделение, неврология, нефрология, кардиология, АГ и кожно отделение. Тенденцията е повече от тревожна, като се има предвид, че през последните две години болницата е напусната от над 50 специалисти.

След спешна среща с ръководството на лечебното заведение Красимиров обяви, че вече е изготвен кризисен план. Предприемат се действия, съобразени със ситуацията, които включват пренасочване на персонал от едно отделение към друго и взаимозаменяемост на кадрите. Областният управител подчерта, че въпреки сътресенията пациентите могат да разчитат на сигурно здравеопазване в държавната болница.

Той засегна и друга гореща тема в региона - нарастващите случаи на морбили. След разговори с директора на местното РЗИ д-р Манов той увери, че ситуацията е под контрол и са взети всички противоепидемични мерки.

Само за последните два дни във Врачанско са имунизирани 60 деца. В близките дни ще бъде пуснат и мобилен имунизационен екип, който да обиколи труднодостъпните райони. Тъй като проблемът засяга предимно компактни и затворени общности, ще се работи активно със здравните медиатори, които да убеждават родителите в нуждата от имунизация.

На всички лични лекари е разпоредено да обхванат децата с ваксината МПР. Според данните до момента нулевият пациент, дал началото на заразата в Бяла Слатина, най-вероятно се е завърнал наскоро от чужбина.

Още: "Вашите заплати изплатени ли са?": Директорът на четвърта градска болница мълчи и не знае колко пари получава

Антон Иванов Отговорен редактор
