Стотици лекарства изчезнаха от пазара

За 1 година 430 лекарства са изчезнали от българския пазар за година. Някои от тях нямат алтернатива.

Пациентите с онкозаболявания и астма са сред най-засегнатите. Причината е, че производителите не виждат привлекателен пазар в страната ни, което поставя здравето на пациентите в риск.

"Всеки производител гледа на максимално добра цена да покрие нуждите на пациентите от другата страна, съобразявайки всичко това с пазарната регулация”, коментира здравният икономист Ардаки Шарков.

По думите му всяко влияние върху ценоопределянето на дадени продукти в дългосрочен план води до дефицити. Именно такива дефицити се наблюдават в България, предаде Нова тв.

200 лекарства изчезват всяка година

Шарков обячи, че всяка година изчезват средно по 200 разновидности на определени лекарствени продукти, които впоследствие пациентите се налага да търсят в аптеки в рамките на ЕС.

"Когато става въпрос за болнично лечение, което е още по-строго регулирано, тогава вече става много по-сложно и се налага чрез различни механизми да се внасят. Тогава и цената е значително по-висока", заяви Шарков.

В рамките на Европейския съюз, включително и в България, действа т.нар. външно, а впоследствие и вътрешно ценово рефериране, обясни той.

"Във външното даден продукт се сравнява в 10 държави от ЕС – същият продукт, същата опаковка, същият брой таблетки. Най-ниската цена, която бъде намерена, става референтна цена за България", коментира експертът.

"При вътрешно ценово рефериране, ако в конкретната лекарствена група за конкретната молекула съществува друг аналог, това също смъква цената до най-ниската, която аналогът е предложил", продължи той.

Според него когато говорим за продукти, които се заплащат от НЗОК за домашно лечение, от една страна пациентът доплаща, а когато става въпрос за продукти с протокол, компаниите покриват разликата от тези 25%

Става въпрос за широко употребявани терапии за сърдечно-съдови, респираторни и други заболявания.