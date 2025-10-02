"Управляващите излъгаха младите лекари": ПП искат извънредна здравна комисия (ВИДЕО)

"Младите лекари, медицински сестри и други медицински специалисти до момента са излъгани. Това е причината те да имат нов протест другия вторник, призоваваме всички да се присъединят към него", заяви депутатът от "Продължаваме промяната" Васил Пандов пред медиите в парламента, отбелязвайки, че сагата с възнагражденията на медицинските специалисти продължава вече пет месеца. Той обърна внимание, че след обещанието от вицепремиера да бъдат увеличени техните възнаграждения, се е създала работна група през септември и към ден днешен - тази работна група не е постигнала за момента нищо, докато сроковете за приемане на държавния бюджет скоро наближават.

Ето защо от "Продължаваме промяната" ще искат извънредна здравна комисия, ако до края на тази седмица или началото на другата работната група не е готова, за да може този закон да се гледа до средата на месец октомври.

Поведението на финансовото министерство

По думите му Министерство на финансите не са изпратили представител във въпросната работна група. "Тези, от които реално зависи остойностяването на тези мерки, не изпращат педставител, въпреки че управляващите са им пратили две покани да участват в работната група", добави Пандов.

"Опасяваме се, че липсата на желание от страна на Министерство на финансите да участва в този процес, означава, че ще се внесе държавният бюджет без да е приет закон, който да дава минимални възнаграждения на медицинските специалисти", смята Пандов. ОЩЕ: За бъдеще в България: Нов протест на младите лекари в София и Варна

Колко ще струват възнагражденията на медиците?

Пандов изтъкна, че необходимата сума за исканите възнаграждения за всички 180 публични държавни и общински болници е 240 млн. лв., което представлява 2.5% от бюджета на НЗОК, което е четири пъти по-малко от парите за увеличенията в сектор "Сигурност" и два пъти по-малко от тези в сферата на висшето образование.

"Цинично е да казваме, че средства в бюджета няма да има. Просто управляващите не искат да ги разпределят по правилния начин", смята депутатът от "Продължаваме промяната". ОЩЕ: Медици: Половината от младите лекари заминават в чужбина