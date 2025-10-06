Всеки работник да получава бонус отпуск за профилактичен преглед: Предложение в НС

Всеки работник да има право на платен отпуск за извършване на профилактичен преглед - до 4 часа и един път годишно, както и да се създаде структуриран профилактичен календар, който включва за всички пациенти вида и честота на изследванията и прегледите от специалисти, като системата автоматизирано ще издава направления. Това са част от предложенията в законопроект за промени в Закона за здравето, внесени от депутати на "Продължаваме промяната - Демократична България", видя Actualno.com.

В мотивите се посочва, че българското здравеопазване години наред е изправено пред сериозни предизвикателства, свързани с липсата на ефективни процеси по профилактика за ранно откриване на заболяванията. Посочени са примери с онкологичните заболявания, които в повечето случаи в България се откриват в напреднала фаза, сочи цитиран от тях сравнителен анализ с други държави от ЕС. "Неефективната профилактика пряко води до това, че България има от най-лошите показатели по средна продължителност на живота и смъртност от незаразни болести", допълват още от ПП-ДБ.

И още предложения

Сред предвидените промени е включена и идеята Народното събрание и неправителствени организации с дейност в областта на защитата на правата и интересите на пациентите да могат да предлагат на здравния министър създаването на национални здравни програми. От своя страна той следва да се произнася по предложенията в срок до 30 дни, като в случай на отказ ще трябва да публикува мотивите за това на интернет страницата на здравното ведомство.

От ПП-ДБ предлагат и промени в Закона за здравното осигуряване, с които се предвиждат болниците да предоставят писмена обосновка, когато искат от пациента доплащане за медицински изделия и консумативи, които не са включени в цената на дейностите от основния пакет в болнична помощ. В края на съответния месец пък лечебните заведения следва да представят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отчет за всички доплащания от пациентите.

Сред предложенията са и т.нар. налагане на лимити - сумата, която пациентите заплащат за допълнителни услуги, медицински изделия, лекарства и консумативи извън основния пакет. Според ПП-ДБ тези такси не трябва да надвишават с повече от 30% стойността, покривана от НЗОК за съответната дейност за даден отчетен период. При превишаване на този лимит лечебните заведения са задължени да поискат предварително съгласие от здравната каса.

Вносителите призовават още контролът да се осъществява от НЗОК, а не от Изпълнителна агенция "Медицински надзор", тъй като вторите към момента не се справят с проблемите с доплащанията, пишат още от ПП-ДБ.

