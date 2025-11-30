Любопитно:

Може ли даването на ток да повреди колата ви?

Може ли стартирането с помощта на кабели да повреди съвременен автомобил? Въпросът изглежда прост, но отдавна е предмет на спорове. Много шофьори си спомнят старите времена, когато колите толерираха този вид помощ без проблем и настояват, че нищо не се е променило. Други, напротив, смятат, че съвременните технологии са твърде чувствителни към всякакви пренапрежения и е най-добре да се избягват подобни процедури.

За да разберем източника на тези съмнения, е достатъчно да си припомним как е проектиран автомобилът днес. Електрониката в автомобила контролира буквално всичко и дори кратко прекъсване на захранването често може да причини неочаквани реакции - от грешки до превключване в ограничен режим. Стартирането с помощта на кабели причинява силни пренапрежения. Затова не е изненадващо, че истории за неизправности на автомобили-донори редовно се появяват.

Въпреки това самата практика не е изчезнала. Някои все още помагат на съседите си, докато други използват отделни стартери. Но е важно да се помни - рискът е за човека, който свързва кабелите. И няма гаранция, че резултатът ще бъде успешен.

Има случаи, когато е най-добре да се откаже категорично. Например, ако колата, чийто шофьор е поискал помощ, упорито отказва да запали, въпреки че стартерът работи, и след това акумулаторът е напълно изтощен. Проблемът тук не е в заряда на акумулатора, а в нещо друго.

Опитът да помогнете може да изтощи акумулатора ви, което ще доведе до същата ситуация. Разликата в капацитета на акумулатора допълнително усложнява нещата. Ако искащият помощ има по-голям акумулатор, а вашият е малък, особено през зимата, шансовете за успешен старт са ниски. Може да се окажете с две коли, които не искат да запалят, вместо една.

Важно е също така да се вземе предвид редът на свързване. Свързването на заземяването първо увеличава риска от късо съединение: положителният проводник може лесно да докосне каросерията на автомобила. Искри и разтопена изолация са често срещани последици от такава грешка. Много по-безопасно е първо да свържете положителните клеми, а след това заземяването.

Опитът за стартиране на автомобил с тънки кабели често завършва с разочарование. Те може да изглеждат адекватни, но при реално натоварване бързо се нагряват до точката, в която изолацията започва да се топи. Понякога човек може дори да се изгори.

Съвременните автомобили имат и друг проблем - те са чувствителни към колебанията на напрежението. Ето защо е най-добре да не свързвате отрицателния кабел директно към отрицателния извод на изтощен акумулатор. Много по-добре е да намерите метален крепеж под капака, който е здраво свързан с двигателя. По този начин токът преминава по-бързо, намалявайки риска от искри в близост до слаб акумулатор.

Свързването на кабелите е процедура, която е най-добре да се контролира. Ако някой друг обърне полярността, ще последват проблеми. Ето защо, преди да стартирате, е важно да се уверите, че кабелите са правилно разположени и не докосват движещи се части. Разкачването на извода на акумулатора на автомобила донор е строго забранено. По-старите автомобили понякога са преживявали това без последствия, но съвременните модели реагират на внезапна загуба на захранване, сякаш е неизправност. Това може да доведе до грешки или неизправност на управляващите блокове, което често води до посещение в сервизен център.

Предварителното стартиране на двигателя с помощта на кабели на автомобила донор също няма смисъл. Алтернаторът създава пикове на напрежение, които могат да причинят проблеми с електрониката. Натоварването е основно върху акумулатора така или иначе, така че е по-лесно да оставите двигателя на колата донор изключен и да стартирате само колата, която се нуждае от помощ.

Правилната последователност е проста - първо свържете положителните клеми на двата акумулатори, след това свържете отрицателния клема - първо към изправния акумулатор, а след това към метална точка на двигателя на колата, която ще стартирате. След успешно стартиране, оставете двигателя да работи известно време и едва след това разкачете кабелите.

 

