"Грешка от прекаляване": Изтръгнатият микрофон на Асен Василев докара още хиляди на протеста

"Делян Пеевски никога не е държал на гласа на улицата. Бойко Борисов много държи на гласа на улицата. Както ясно се видя, Пеевски не го чу, но Борисов го чу. Протестът беше по повод бюджета, но беше протест срещу властта, да не се лъжем. Аз отдавна не съм виждал толкова оспорван бюджет". Това коментира социологът от агенция "МЯРА" Първан Симеонов пред "Дарик" по повод протестите срещу правителството и приемането на бюджета за следващата година, забавянето на бюджетната процедура от страна на управляващите, както и предстоящата нова демонстрация в понеделник.

По думите му един от най-любопитните въпроси е къде е премиерът в цялата тази работа. "И след като е единственият възможен бюджет, как така лесно го дърпаме. Това е пореден епизод от сцените, които наблюдаваме напоследък. Сцени, в които на Борисов му проличава, че не му е удобно от това, че Пеевски му е стеснил периметъра за маневриране", обясни той.

Според Симеонов дълбоко в себе си Борисов също стиска палци на тази синхронизация на различни опозиции. "Защото любопитен е моментът, в който "Възраждане", Радев и градските либерали звучат еднакво. И понеже Борисов се отстрани леко, той остави на прицел само Пеевски. И съм сигурен, че дълбоко в себе си той би се насладил на момента, в който опозициите отстранят по някакъв начин Пеевски, защото това ще му даде повече политически въздух", анализира още той.

Общ фронт?

"Прилича ми на някаква синхронизация на опозиции, просто защото Певски се явява толкова силен дразнител, че събира противници в един лагер. Това е класическа политическа грешка от прекаляване. Грешките им идват точно от самозаблуда", подчерта социологът.

"Как може да тръгваш да му изтръгваш микрофона на Асен Василев? Това докара още хиляда души на протеста поне. И това е грешка от прекаляване. Просто трябва да се върне нормалният тон в политиката. И ми се струва, че между всички от опозицията действа конвенция, неписан пакт, отстраняваме политически Пеевски, честно не знам как ще стане, това е отделна тема, и след това да почнем да се състезаваме помежду си на разчистения терен", анализира Симеонов поведението на депутатите от ДПС-НН и по-конкретно на новата звезда Байрам Байрам.

"Трупа се напрежението - най-важният индикатор за това е Коцев във Варна. Прекалиха и получиха обратен ефект. Стегнаха ПП-ДБ. ПП-ДБ бяха проскърцали помежду си, а те ги стегнаха. И то Пеевското начало ги стегна. Борисов, както винаги, пак се усеща и казва - запазете Коцев. Управляващите, според мен, живеят с илюзорната представа, че се е върнало тяхното време. Не се е. И опозицията им ще сбърка, ако сметнат, че и нейното време идва. По-скоро идва времето на нещо трето. Защото обикновено е така в политиката. Когато едните са омръзнали, а другите не са се справили, двама се карат, третият печели", коментира още Симеонов.

На въпрос дали предстоящата демонстрация в понеделник, организирана от ПП-ДБ, отново срещу бюджета за следващата година е истинският тест за това дали правителството ще падне той каза: "Това зависи от опозицията. Ако ПП и ДБ искат да го свалят истински и ако Костадинов иска да го свали истински, те могат да направят голяма форма на някакво синхронно протестиране. 7-8 хиляди души, колкото имаше, според мен, на протеста онзи ден, ако се умножат по 3-4, това значи сваляне на властта в България".

И една прогноза: "Тестът ще бъде, ако има голям принципен протест срещу този стил на управление. Ако източните и западните опозиции започнат да мразят Пеевски повече, отколкото да се мразят взаимно, това може да се окаже началото на края на тази власт".

