Женският национален състав на България по кикбокс завоюва историческа отборна титла на Световното първенство в Абу Даби! Нашите състезателка започнаха с категоричен успех над Канада със 17:0. Последва победа над Италия, а на финала "лъвиците" подчиниха и Великобритания с 11:5. Освен това страната ни се нареди сред световния елит - пето място по общ брой спечелени медали - 8 златни, 4 сребърни и 6 бронзови.

Историческо представяне за България на Световното по кикбокс

"Този невероятен успех е плод на желязна дисциплина, чиста вяра и борбеност, както и на безупречна подготовка, която превърна нашите момичета в истински войни на ринга. Те доказаха, че когато България вярва, работи и се бори – тя може да излезе на върха на света. Това злато не е просто медал. То е символ на стремеж, единство и национална гордост. То е послание към всяко българско дете, което мечтае", написаха от родната федерация по повод успеха на женския ни отбор.

🇧🇬 БЪЛГАРИЯ Е СВЕТОВЕН ШАМПИОН ПО КИКБОКС – ОТБОРНО ПРИ ЖЕНИТЕ! 🏆🔥 Исторически ден за българския кикбокс! Нашият... Posted by Българска Конфедерация по Кикбокс и Муай Тай on Saturday, November 29, 2025

В класацията по общ брой спечелени медали прави впечатление, че страната има същия брой титли, колкото всички от топ 5 - 8. Световни шампиони в отделните категории при жените и мъжете станаха:

Диян Димитров при мъжете до 67кг стил К1

Александра Димитрова жени до 52 кг стил фул контакт

Борислав Радулов мъже до 57кг стил Пойнт файтинг

Калина Бояджиева жени +70кг стил Пойнт файтинг

Катрин Гемкова жени до 60кг стил Лайт контакт

Калина Бояджиева жени +70кг стил Лайт контакт

Николай Драганов ветерани мъже до 74кг Лайт контакт

Мартин Димитров мъже до 94кг Лайт контакт

НИЕ СМЕ НА СВЕТОВНИЯ ВРЪХ НАРАВНО С ИТАЛИЯ, ХЪРВАТИЯ, УКРАЙНА И УНГАРИЯ България на световния връх в... Posted by Българска Конфедерация по Кикбокс и Муай Тай on Saturday, November 29, 2025