Въпреки усилията на лекарите: 200-килограмовият пациент в "Пирогов" не издържа

Почина 200-килограмовият пациент в УМБАЛСМ "Н. Й. Пирогов", съобщиха от лечебното заведение до медиите. 52-годишният мъж е починал, въпреки всички усилия на екипите на университетската спешна болница. Той е постъпил по спешност в събота, 10 януари 2026 година. Състоянието му е било извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.

Първо той преминава през противошокова зала.Той е настанен с помощта на служители на МВР, санитари и лекари от няколко отделения.

Междувременно леглата за по-тежки пациенти понасят до 150 кг натоварване, но дежурните медици успяват да осигурят легло, което да издържи тежестта на пациента.

Състоянието му наложило екипи от няколко структури да обединят усилия, но въпреки това, пациентът умира.

В световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект, отчитат още от болницата.

Над 30 % от пълнолетните българи - с наднормено тегло

Приблизително 30% от хората над 18 години в България имат проблем с телесното тегло, поставяйки страната ни на шесто място в Европа, каза за БТА ендокринологът доц. Явор Асьов по време на информационно събитие в София през октомври с цел повишаване на осведомеността за затлъстяването като хронично заболяване. Има над 200 заболявания, които са свързани със затлъстяването, добави Асьов. Сред тях са захарният диабет, сърдечно-съдови и репродуктивни заболявания и други.