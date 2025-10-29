Войната в Украйна:

Заместник-министър: Минималните заплати на младите лекари и сестрите се гарантират със закон

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри днес проектобюджета на касата за следващата година, в който е предвиден нов механизъм за гарантиране на минимални възнаграждения за младите лекари без специалност и медицинските сестри, акушерките и сродните професии. Темата коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV зам.-министърът на здравеопазването Явор Пенчев, който е и председател на НС на НЗОК.

Пенчев обясни, че в Закона за лечебните заведения ще бъде въведен нов член, който фиксира задължителни минимални заплати за посочените групи.

За пръв път сумите са изчислени и посочени в евро:

1860 евро – за лекари без специалност, включително лекари по дентална медицина, психолози магистри, магистър-фармацевти без специалност, както и специалисти с немедицинско образование (в областта на биологическите, химическите, физическите, инженерните науки и биотехнологиите), работещи в лечебни заведения

1550 евро – за медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, фелдшери, рехабилитатори, инспектори по обществено здраве, помощник-фармацевти, зъботехници и други сродни професии.

Пенчев подчерта, че исканията на протестиращите млади лекари и медицински специалисти са изцяло удовлетворени – те настояваха за 150% и 125% от средната брутна заплата за страната, което се постига с новите нива. За да се гарантира изплащането на тези възнаграждения в държавния бюджет за 2026 г. са предвидени 260 милиона евро, които ще бъдат трансферирани от централния бюджет към НЗОК.

Редът и условията за прилагане на новите възнаграждения ще бъдат уточнени в предстоящите преговори между НЗОК и Българския лекарски съюз и записани в Рамковия договор. „За мен това е устойчиво решение, защото фиксираме минималните възнаграждения в самия Закон за лечебните заведения. Те ще действат, докато не бъдат изменени или отменени, и няма нужда да се приемат наново всяка година,“ обясни зам.-министърът.

Пенчев допълни, че предвидените средства са съгласувани с Министерството на финансите и с коалиционните партньори и изрази увереност, че Народното събрание ще приеме предложението без съществени промени.

