Здравните осигуровки и таксата при личните лекари няма да се вдигат

14 октомври 2025, 12:46 часа 102 прочитания 0 коментара
На този етап не предлагаме да бъде вдигната здравната вноска за гражданите. Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в Габрово, за да открие лицензираната през лятото хеликоптерна площадка. Той добави и че таксата при общопрактикуващите лекари ще остане непроменена поне до 30 юни 2026 г., въпреки приемането на еврото от 1 януари.

"Здравната вноска на този етап ние не предлагаме да бъде вдигана. Таксата при джипицата… чух един колега да казва, че министъра го е страх да участва в този разговор, но ние въвеждаме еврото от 1-ви януари и сме приели, че до 30 юни няма да предприемаме повишаване на таксите", поясни здравният министър.

"В бюджетна процедура сме и сме дали своите предложения. Държавните психиатрични болници са към първи поток, втори поток отива за дейности, извън обхвата на здравното осигуряване и третият, най-сериозен ресурс, е при НЗОК. Не смятам, че следващият бюджет ще бъде, ако мога да кажа, урожàен", каза още министърът, цитиран от БТА.

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов обеща на психиатрите да защитава интересите им в бюджета за следващата година.

Виолета Иванова
