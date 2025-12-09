21-годишната Фиданка се бори за живота си. Да помогнем!

Фиданка е само на 21 години, тя е и майка на 8-месечно бебенце, което е смисълът на живота ѝ. Но вместо да се радва на детето си младата жена се бори за своя живот. Младата жена в момента е в Турция и се лекува от тежко онкологично заболяване – рак на маточната шийка. Преминала е през операция, лъчетерапия, химиотерапия… мина през болка, каквато никой млад човек не би трябвало да познава.

Малкият Калин се нуждае от средства за физиотерапия

Вярата

"Ние вярвахме, че всичко свършва там. Че ще се върне у дома, ще си гушне бебето и ще започнем да живеем отново. Но болестта не спря. Прогресира. Разпространи се. И пред нас се отвори пропастта, която никой родител не иска да вижда пред детето си. Когато лекарите казаха, че трябва да търсим шанс и извън България, не мислихме дълго. Защото за Фиданка това е последната надежда. За нас това е битка за живот. За нейното бебе шанс да има майка. Истината е жестока: лечението в Турция е непосилно скъпо.", споделя семейството на Фиданка.

Още: Стефани се нуждае от помощ в борбата с болестта

Лечението

"Цените растат, процедурите са една след друга, престоят, изследванията, лекарствата… всичко струва повече, отколкото можем да съберем сами. А времето не е на наша страна. Фиданка е там сама в чужда държава, далеч от детето си.

Ние не искаме чудеса. Искаме шанс.

Шанс Фиданка да се върне при детето си.

Да види първите му стъпки.

Да чуе „мама“.

Да живее."

Вижте повече за кампанията ТУК

Да помогнем на Антоанета да се пребори с болестта