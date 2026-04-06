Радослава се нуждае от средства за лечение

Радослава е на 21 години и се обръщам с молба за помощ към всички, за да може да осъществи своето лечение. През 2023 г. момичето е диагностицирано с остеосарком и се налага да премине през множество химиотерапии, лъчетерапии и операция, смяна на става. За съжаление, това не е краят на нейното лечение, имплантът й се инфектира и тежката инфекция влоши състоянието и функционирането на крака й.

През последните години Радослава е подложена на още операции и продължително лечение с антибиотици, които не дадоха ефект. "В България не могат да ми предложат лечение, с което да подобрят състоянието ми, а ако не се предприеме нещо, инфекцията може да застраши здравето ми. Последната ми надежда е лечение в Германия, но сумата е непосилна за мен и за моето семейство. Затова се обръщам към вас. Моля, помогнете ми да запазя крака си и да започна да водя пълноценен живот без болка. Всяко дарение е безценна подкрепа. Благодаря от сърце на всеки, който подаде ръка.", призовава Радослава.

