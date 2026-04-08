Помощ за 6-годишната Силвия!

В следствие на тежко раждане 6-годишната Силвия живее с диагнозата детска церебрална парализа. Заболяването затруднява движенията ѝ, но не може да спре желанието ѝ да участва в света около нея и тя прави своите първи стъпки. Днес малкото момиче и нейните родители се нуждаят от помощ, за да продължи успешното ѝ лечение. След години усилия за първи път се вижда истински напредък!

Надежда

Родителите на Силвия - Милена и Жико се обръщат към всички с надежда за помощ. Силвия е усмихнато, силно и изключително борбено дете. Тя разбира, общува и има своя характер – иска, опитва, търси начин. Нейният път минава през ежедневни усилия, търпение и вяра. Дълго време напредъкът е бавен… но днес започва да се вижда промяна. Силвия вече прави първи опити за самостоятелен седеж, задържа се в опора и все по-често включва ръцете си. Значително е подобрила контрола на главата и прави осъзнати опити за крачки. Това са малки стъпки, но за нас те означават много. "Вярваме, че тя може още, а точно сега е най-ценният период, в който усилията дават най-голям резултат", споделят нейните родители.

Рехабилитация

За да продължим напред, за Силвия са необходими ежедневна рехабилитация, както и допълнителни терапии – логопед, ерготерапия и сензорна интеграция, заедно с помощни средства като ортези, специални обувки и оборудване, които подпомагат всяка нейна крачка. Всичко това има своята цена, която е непосилна за семейството, затова нейните родители се обръщат за помощ към всеки, който има желание и възможност да помогне.

