Да помогнем на Митко в борбата с левкемията

Митко е на 27 години и страда от Остра миелоидна левкемия. Всичко започва през юни, когато момчето прекарва няколко вирусни инфекции с висока температура, която не спада повече от две седмици. Назначена му е пълна кръвна картина и тогава се разбира, че белите кръвни телца са много под нормата. Следват месеци на изследвания, надежди и страх… Направени са множество тестове и при хематолог, но нищо вирусно не се потвърждава.

Биопсия

След това е извършена биопсия от костен мозък и от тазобедрената кост, изпратена за прочит в София и Германия. В началото на октомври семейството получава най-тежката новина – диагнозата е Остра миелоидна левкемия.

Химиотерапия

Митко вече е преминал през първия цикъл химиотерапия. Предстоят поне още два цикъла, след които ще се прецени дали ще постигне ремисия и ще може да се направи трансплантация на костен мозък – единственият реален шанс за спасение.

Лекарите са казали откровено, че не препоръчват трансплантацията да бъде в България заради ниската успеваемост. Затова семейството се насочва към клиника в Германия (Хайделберг) и очаква оферта от водещи онкологични болници там. Сумите за лечение и трансплантация са непосилни за семейството.

А Митко е едва на 27 години. Работи в автосервиз, обича приятелите си, усмихва се, винаги е бил душата на компанията. Доброто момче, което помага на всички. А сега самият той се бори за живот.

Вижте повече за кампанията ТУК

