6-годишният Аксай се нуждае от скъпоструващо лечение

Малкият Аксай е само на 6 години. Той е дете, което трябваше да играе, да ходи на детска градина и да мечтае, а вместо това се научи да бъде смел. Преди две години родителите му чуват диагнозата остра В-клетъчна лимфобластна левкемия и светът им се срива. Оттогава живеят между болнични стаи, надежда и страх. Аксай преминава през тежко лечение и успява да победи болестта. Семейството вярва, че кошмарът е свършил, но само пет дни по-късно болестта се върна.

Диагнозата

Този път диагнозата е още по-страшна - масивен тестикулярен рецидив. Налага се операция и началото на ново, изключително тежко лечение, разделено на четири блока. В момента протича първият. Пътят е изключително труден. Аксай получава гърчове и епилепсия. При образните изследвания се установява и вродена киста и токсичност в мозъка вследствие на лечението. Всичко това се случва на едно дете на шест години.

И въпреки всичко Аксай не се предава. Той се опитва да става, да се усмихва и да живее. Той е борбено малко лъвче. Родителите му правят всичко по силите си. Говорят с лекари, търсят мнения, свързват се с болници в България и в чужбина. Истината обаче е една. Този път няма да се справят сами.

Лечение

Предстои лечение извън страната, което ще завърши с алогенна трансплантация на костен мозък. Това е дълъг и тежък път за Аксай и за семейството му. Път, който изисква не само огромна сила, но и сериозна финансова и емоционална подкрепа.

"Около нас вече има хора с големи сърца. Хора, които даряват кръв, регистрират се като донори, споделят историята ни и ни дават надежда. Сега се обръщаме към всички вас с молба за помощ. Ако можете, подкрепете ни с дарение, със споделяне или с молитва. Нека дадем шанс на едно дете да порасне. Нека Аксай се върне у дома, при приятелите си и при детството си", призовават родителите му.

