Търсят кръводарители за млад мъж в Пловдив

27 януари 2026, 22:44 часа 347 прочитания 0 коментара
Известен пловдивски хирург отправи призив за кръводаряване. Проф. д-р Росен Димов от УМБАЛ "Каспела" съобщи, че 38-годишен мъж от украински произход се нуждае спешно от кръвни продукти.

Ето призива на проф. Димов:

Здравейте,

Имаме нужда за мъж на 38 години от кръводарители с кръвна група “А”+.

В кръвен център Пловдив има много ограничено количество, а са необходими над 800 мл еритроцитна маса и поне толкова прясно замразена плазма в най-кратки срокове. Момчето се казва Антон Романенко. Който дари кръв да вземе бележка с неговото име и да я донесе в ОАИЛ “Каспела”.

Предварително благодаря. Момчето няма роднини и близки в България освен родителите му.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Пловдив кръводаряване зов за помощ призив УМБАЛ Каспела
