3 зодии, на които всички ще завиждат през декември 2025

Три зодиакални знака имат най-добрите хороскопи за целия месец декември 2025 г., което ще предизвика завист в техни близки и познати. Това е трансформативен месец, който им помага да напреднат в професионалния си сектор, да изградят по-добри връзки и най-важното - да се върнат на правилния път.

Овен

С енергията на Стрелец в началото на месеца вие се впускате в прекрасно пътешествие, за да се свържете отново със себе си. Като огнен знак, ще оцените тази енергия, тъй като тя ви позволява да откриете своята искра и глас, докато сезонът на Стрелец ви прави по-смели.

Меркурий отново навлиза в Стрелец на 11-ти, разпалвайки отново любовта ви към ученето и изследванията. Ще се отличавате в академичния сектор, тъй като другите са пленени от вашия мисловен процес през този период.

Марс навлиза в Козирог на 15-ти, носейки динамична енергия във вашия кариерен сектор. Въпреки че ще бъдете вдъхновени да поемете много работа, не забравяйте да сте наясно с вашите граници.

Новолунието в Стрелец на 19-ти ви прави по-любопитни и мотивирани да подобрите уменията си. Вие сте отдадени на усъвършенстването на занаята си и това ще бъде от решаващо значение за вас през този месец.

На 21-ви Слънцето навлиза в Козирог, което представлява период на общност и много по-добро разбиране на околните. Венера в Козирог на 24-ти ви насърчава да споделяте отговорности с другите и да получавате подкрепа. Като цяло, това е обещаващ месец за вашата работа.

Стрелец

Стрелец, декември е просветляващ месец, който ще ви помогне да поправите разкъсани връзки, да срещнете нови хора и да се почувствате по-наясно с целите си.

В началото, пълнолунието в Близнаци през декември разкрива части от вас, които може би сте игнорирали. Вие възстановявате връзката, която имате със себе си, преди да отдадете сърцето си на друг.

Всякакви връзки от миналото, които може да са ви оставили с чувство на белязване, вече няма да ви спъват, тъй като се чувствате готови да продължите напред. Бъдете оптимисти за бъдещето и не се вкопчвайте в миналото.

Новолунието в Стрелец на 19-ти продължава тази тема, показвайки ви вашата сила, докато сезонът на Стрелец ви подготвя за заключителните глави на този транзит на Сатурн в Риби. Това е вашето време да се възстановите и да се съсредоточите върху това, което бихте искали за себе си, за да продължите напред.

Нептун заема директно място в знака Риби на 10-ти, показвайки ви нови неща, свързани с дома и семейството. Марс се отдалечава от дома на вашите взаимоотношения на 15-ти, разширявайки фокуса ви върху запазването на стабилността. Слънцето навлиза в Козирог на 21-ви, а Венера го следва на 24-ти, помагайки ви да постигнете финансов успех чрез планиране и поставяне на практически цели.

Козирог

Това е мотивационен месец за вас, Козирог, като пълнолунието в Близнаци ви показва рано защо е важно да работите добре с другите и да изграждате доверие. За тези, които са фокусирани върху професионалния сектор, това е месец за завладяване и създаване на триумфални моменти, така че не се съмнявайте в себе си.

Нептун се установява директно в Риби на 10-ти, внасяйки яснота в мисловния ви процес. Ако сте преживели писателски блок, това е моментът да предприемете действия и да продължите да пишете или да работите по редактирането на съществуващ проект. Меркурий, който отново навлиза в Стрелец на 11-ти, ви помага, като ви дава нови перспективи и ви помага да се свържете с вашата въображаема страна.

С Марс във вашия знак, започващ на 15-ти, това е месец, в който ще се съсредоточите върху превръщането на мечтите си в реалност. Марс във вашия знак ви тласка и ви казва да поемете контрол. И тъй като Марс абсолютно процъфтява в Козирог, можете да създавате чудеса.

Новолунието в Стрелец на 19-ти е време за релаксация и спокойствие. Ако се чувствате изтощени, бъдете по-леки към себе си. Вашата глава започва на 21-ви, когато Слънцето навлиза във вашия знак. Венера също навлиза във вашия знак на 24-ти, носейки със себе си любов, хармония и дипломация.

