Украински генерал-майор: Време е НАТО да сваля метеорологичните балони над Беларус

Какво цели Русия със серията атаки с метеорологични балони във въздушното пространство на Литва? Институтът за изследване на войната (ISW) вече заяви, че нахлуването на балоните е част от руско-беларуските провокации и етап от така наречената "нулева фаза" на подготовката за евентуален конфликт с НАТО. Според генерал-майора от запаса от Службите за сигурност на Украйна Виктор Ягун е време НАТО да прояви повече решителност и да започне да сваля тези балони над територията на Беларус. Това ще "охлади" малко главата на Лукашенко и атаките ще бъдат преустановени, смята той.

Русия и съюзникът й Беларус се опитват да дестабилизират ситуацията на границата и да държат граничните служби на Полша, Литва и Латвия в постоянна готовност, казва военният.

"Използвайки тези методи – понякога един, понякога два метеорологични балона – руските разузнавателни агенции събират разузнавателна информация за това как системата реагира, колко бързо се разгръща, какви действия предприема", казва Ягун в интервю за Charter97.org.

Така в бъдещия евентуален конфликт Русия ще е подготвена да променя определени тактики и при масивна атака с дронове да е наясно с какво оборудване разполагат Полша и балтийските държави, какви заповеди се дават, как са обезопасени границите.

Отделно от това тези метеорологични балони се използват и за бъдат принудени литовските власти да затворят летища, по-конкретно летището във Вилнюс, което е в непосредствена близост до границата. Това води до значителни финансови загуби.

За ролята на Лукашенко в тези провокации, Ягун е категоричен, че беларуският диктатор е посредник. "Хибридните атаки се извършват чрез него. Каквото и да казват, те летят от територията на Беларус. Мисля, че ако започнат да ги свалят над беларуска територия, ез да им озволяват да достигнат границата, това ще накара някои горещи глави да се охладят. Но зав да се вземе такова решение, е нужна желязна воля и решителност. Засега не виждам никой да демонстрира подобни намерения", казва той, визирайки НАТО.

Според него е достатъчно ЕС и НАТО да затворят границата. Това моментално ще удари Беларус като транзитна страна за стоки и ще предизвика реакцията на Китай.

"Това е критично важно за Беларус. Ако затворят границата, ако не пускат влакове, ако не пропускат нищо поне седмица, мисля, че веднага Китай ще реагира и ще попита беларусите: "Нали сте транзитна страна?"

Беларус е критично зависима от това, казва военният и добавя, че бъде ли направено това, броят на тези метеорологични балони веднага ще намалее драстично.