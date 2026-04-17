3 зодии под паричен дъжд: Седмицата 20–26 април 2026 им носи голям късмет

3 зодии ще привлекат финансов успех през цялата следваща седмица - от 20 до 26 април 2026 г. Бъдете уверени в това, което избирате да правите в следващите дни, тъй като това определя успеха, който създавате.

Седмицата ще започне с електризираща тройна конюнкция в Овен между Меркурий, Марс и Сатурн в понеделник. Това е част от продължаващия стелиум в Овен, който продължава до 18 май. Сливащите се енергии на тези три планети носят положителни новини и финансова сигурност.

Овенът изисква увереност, което е от решаващо значение, тъй като Уран започва нов цикъл в Близнаци в събота, 25 април, точно след като Венера преминава в същия въздушен знак в петък, 24 април. Уран в Близнаци води до внезапни промени във финансовия ви живот и нов подход към определянето на това, което е ценно. От вас се иска да поемате рискове и да бъдете отворени за нови начинания в следващите дни.

Риби

В понеделник, 24 април, тройната връзка на Меркурий, Марс и Сатурн в Овен достига своя връх. Това подравняване обединява енергиите на всяка от тези планети, носейки нови финансови и кариерни възможности в живота ви. С притока на енергия от Овен, трябва да сте уверени в това, което преследвате, и готови да предприемете действия. Докато стелиумът в Овен е в ход, трябва да се възползвате от тази възможност без забавяне.

Тройната връзка в Овен носи новооткрита увереност на мечтите ви за успех. Това ви помага да осъзнаете, че не е нужно да избирате между смисъл и богатство. Можете да имате живот и с двете. Може да се наложи да станете по-отговорни или старателни в кариерата и финансите си, но това е промяна, която се отплаща.

Рак

Заслужавате дългосрочна финансова сигурност, Раци. Първата четвърт на Луната в Лъв изгрява в четвъртък, 23 април. Лъвът управлява всички аспекти на вашия финансов живот, помагайки ви да бъдете уверени и да поемате рискове, за да постигнете успех. Той ви насърчава да бъдете смели и да преследвате това, което желаете, вместо да чакате то да дойде при вас. Тази седмица сте призовани да предприемете действия, за да създадете дългосрочна финансова сигурност.

По време на тази лунна фаза обърнете внимание на това как се чувствате. В крайна сметка Луната управлява вашите емоции. Това означава, че трябва да се чувствате уверени и способни, докато предприемате действия за създаване на по-голям успех в живота си. Лъв често носи рискове или необходимостта да вземете бързо решение, така че се уверете, че не се страхувате от промяната в следващите дни.

Телец

Прегърнете тази ера на промяна, Телци. Енергията на Близнаци управлява вашето богатство и финансова стабилност. Това е обширна енергия, изпълнена с възможности. Тя ви помага да се отворите за нови начинания и инвестиции. В петък, 24 април, Венера преминава в Близнаци, въвеждайки време на изобилие точно преди Уран да премине в същия въздушен знак в събота, 25 април. Това е началото на нова ера във вашия финансов живот, която продължава до 2033 г.

Уран в Близнаци помага за промяна на вашия поток от доходи и ценностна система. Важно е да се подготвите за този транзит, тъй като той изисква увереност и гъвкавост. Уран е известен като планетата на шока и страхопочитанието, така че се опитайте да бъдете отворени за промяна на вашите планове или финансова стратегия. Тази енергия е предназначена да ви помогне да изградите живот, изпълнен с ценности и финансово изобилие, така че си позволете да прегърнете всички промени през тази нова ера.

