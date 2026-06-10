Изкушавайте украински войници в сайтове за запознанства и ги убивайте: Русия започна да вербува тийнейджърки

Русия вербува момичета в тийнейджърска възраст за убийства на военнослужещи от украинската армия, като вече са регистрирани 6 случая, съобщи на 10 юни Националната полиция на Украйна. Началникът Иван Виховски твърди, че „напоследък Руската федерация променя методите си на действие и все по-често използва непълнолетни момичета за извършване на особено тежки престъпления срещу украински военнослужещи“. Според него само от началото на годината полицията е регистрирала шест случая на поръчки за "предумишлени убийства, поръчани чрез месинджъра Telegram, един от които е бил успешно предотвратен".

„Виждаме ясно структурирана схема, според която действат руските куратори“, отбеляза шефът на Националната полиция в коментар пред медиите, разпространен и в канала на полицията в Telegram.

❗️ Russia is recruiting teenage girls to help kill Ukrainian soldiers



According to Ukraine’s National Police chief, Russian handlers target underage girls, promise them easy money, and encourage them to build relationships with servicemen before involving them in criminal… pic.twitter.com/Kvw5343xRd — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2026

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Млади момичета уговарят срещи с украински военни, за да изпълнят целите си

„Чрез Telegram и други месинджъри те (руснаците - бел. ред.) намират момичета, обещават им лесни пари и координират действията си изцяло дистанционно. По-конкретно, възлагат им задачата да намират военни в сайтове за запознанства и да им предлагат да прекарат свободното си време заедно, а за да се осъществи престъплението, кураторите изпращат средства за наемане на апартаменти, закупуване на алкохол и други разходи", твърди Виховски.

"И най-важното, кураторите информират момичетата за местоположението на така наречените скривалища, където те получават метадон“, обясни още директорът на украинската полиция в коментар за "Цензор.нет".

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