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Изкушавайте украински войници в сайтове за запознанства и ги убивайте: Русия започна да вербува тийнейджърки

10 юни 2026, 11:59 часа 888 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Изкушавайте украински войници в сайтове за запознанства и ги убивайте: Русия започна да вербува тийнейджърки

Русия вербува момичета в тийнейджърска възраст за убийства на военнослужещи от украинската армия, като вече са регистрирани 6 случая, съобщи на 10 юни Националната полиция на Украйна. Началникът Иван Виховски твърди, че „напоследък Руската федерация променя методите си на действие и все по-често използва непълнолетни момичета за извършване на особено тежки престъпления срещу украински военнослужещи“. Според него само от началото на годината полицията е регистрирала шест случая на поръчки за "предумишлени убийства, поръчани чрез месинджъра Telegram, един от които е бил успешно предотвратен".

„Виждаме ясно структурирана схема, според която действат руските куратори“, отбеляза шефът на Националната полиция в коментар пред медиите, разпространен и в канала на полицията в Telegram.

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Млади момичета уговарят срещи с украински военни, за да изпълнят целите си

„Чрез Telegram и други месинджъри те (руснаците - бел. ред.) намират момичета, обещават им лесни пари и координират действията си изцяло дистанционно. По-конкретно, възлагат им задачата да намират военни в сайтове за запознанства и да им предлагат да прекарат свободното си време заедно, а за да се осъществи престъплението, кураторите изпращат средства за наемане на апартаменти, закупуване на алкохол и други разходи", твърди Виховски.

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"И най-важното, кураторите информират момичетата за местоположението на така наречените скривалища, където те получават метадон“, обясни още директорът на украинската полиция в коментар за "Цензор.нет".

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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