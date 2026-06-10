"Дегенерати и варвари": Панорамата на Севастопол е срината, губернаторът на Путин там кълне (ВИДЕО)

"Украински дрон от самолетен тип умишлено удари сградата, в която се помещава панорамата "Отбрана на Севастопол 1854-1855 г." Врагът удари обект на културното наследство, един от основните символи на града-герой". Това обяви в своя официален канал в Телеграм губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев. Той е назначен на поста от руската окупационна власт - Русия анексира Крим със силата на оръжието през 2014 година и без да има никакви подкрепени от ООН основания за тази стъпка.

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Въпросната панорама (музей и живопис) е спомен за най-тежките дни от Кримската война от 1854-1855 година, която Руската империя губи, след като Севастопол е превзет - руснаците се бият с обединените сили на Британската империя, Османската империя и Франция.

По думите на Развожаев, 83-ма пожарникари и 22 единици техника гасят пожара, който е 4-та степен. "Ситуацията е изключително тежка: вече е ясно, че панорамата "Франц Рубо" е практически унищожена", казва Развожаев, визирайки именно гигантската картина.

"Само пълни дегенерати биха могли да направят такова нещо – умишлено да атакуват музей", продължава Развожаев - интересно дали мисли така за руската бомбардировка на театъра в Мариупол - ОЩЕ: В най-гледаното време по руската телевизия: Вече де факто се признава как руснаците избиха стотици в театъра в Мариупол (ВИДЕО)

Всъщност Развожаев сам признава, че на "великото произведение на Франц Рубо" не му се случва такава съдба за пръв път: "На 25 юни 1942 г., по време на нацистки артилерийски обстрел, сградата е частично разрушена и се запалва. Изглеждало е, че великото произведение на Франц Рубо е загубено завинаги. Тогава, сред дима и пламъците, се случва чудо, родено от смелостта: пожарникари, войници и моряци, рискувайки живота си, спасяват 86 фрагмента от картината от огнената стихия! След войната нашите майстори постигат невъзможното – те по същество пресъздават творческо копие на шедьовъра".

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