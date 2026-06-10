Руски охранители на борда навигират танкерите от сенчестия флот, но украински удар от 2000 км обръща мача

Десетки руснаци с опит във военните сили, службите за сигурност и частните военни компании са били разположени на борда на танкерите от така наречения "сенчест флот" на Русия - корабите, превозващи руски петрол по света в нарушение на западните санкции. Това разкрива ново мащабно разследване на Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) и консорциум от европейски медийни партньори като Follow the Money, Dossier Center, Delfi Estonia, Helsingin Sanomat и SourceMaterial.

То потвърждава и надгражда предишно подобно разследване от пролетта на тази година: ГРУ и "Вагнер" пазят танкерите от руския "сенчест флот", разкриха агенти на борда.

От Балтийско море до Азия: наемници от "Вагнер" и "Редут" пазят корабите от "сенчестия флот"

Новият материал установява, че тези руснаци, внедрени в предимно чуждестранни екипажи, често са посочени в списъците на корабите като „техници“, „допълнителен персонал“ или понякога „охранители“. Те пътуват заедно с конкретните екипажи на танкери, превозващи руски суров нефт от балтийските пристанища до купувачи в Азия.

Най-често мъжете са разполагани по маршрута от Балтийско море до индийските пристанища Сика и Вадинар в щата Гуджарат, през Ламанша и Средиземно море. Мнозина от тях нямат официални морски квалификации, а са бивши военни, служители на държавните служби за сигурност или наемници от частни групировки като „Вагнер“ и „Редут“. Последната е руска паравоенна компания, тясно свързана с Министерството на отбраната и военното разузнаване (ГРУ). Групировката действа като доброволчески корпус и участва активно във войната в Украйна, като набира персонал със или без предишен военен опит за различни бойни специалности. За "Вагнер", създадена от вече покойния Евгений Пригожин и от Дмитрий Уткин, вече се разбра и в предишното медийно разследване от март, че е качвала свой персонал на борда на танкерите от "сенчестия флот".

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Капитанът да не съдейства на властите: за какво следят руснаците на борда?

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Въз основа на списъците с екипажите на 757 танкера от „сенчестия флот“, оперирали между януари 2023 г. и април 2026 г., репортерите идентифицират 83 лица, отговарящи на горепосочения профил. Тяхното присъствие се е увеличило рязко през 2025 г., малко след като европейските власти засилиха прехващанията на кораби от тайния флот в Балтийско море. През лятото на миналата година Естония за първи път задържа танкер от "сенчестия флот".

От януари тази година обаче се наблюдава рязък спад в присъствието на т.нар. руски охранители на борда на корабите и не е ясно точно защо, дали програмата спира, преструктурира се или вече е добре прикрита. Това се случва, след като през декември 2025 г. украински дрон атакува танкера "Кендил" в Средиземно море, на повече от 2000 км от Украйна. Твърдеше се, че корабът е бил празен по време на нападението: На 2000 км от Украйна: СБУ подпали танкер от руския "сенчест флот" в Средиземно море (ВИДЕО).

Репортери под прикритие, представящи се за вербовчици, разговарят директно с няколко от мъжете. Един от тях, идентифициран под псевдонима Андрей, описва ролята си като „да наблюдава, да докладва своевременно“ и „да не позволява на кораба да се отклонява от курса си“. Той казва, че наблюдава капитаните и екипажите и подава два пъти дневно доклади с подробна информация за местоположението, скоростта и посоката на кораба.

Друг пазач, Михаил, споделя, че задълженията му включвали „наблюдение на екипажа, капитана и първия помощник“, като добавя: „Разкривах кой доносничи и за кого работи, каква информация се предава от кораба към брега - към индийските власти или може би дори към страните от НАТО".

Според разследването една от основните отговорности на охранителите е била да гарантират, че чуждестранните капитани не сътрудничат на западните власти по време на инспекции или задържания.

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Европейски разузнавателен офицер, цитиран от OCCRP, потвърждава, че ролята им е била основно „да държат капитана под контрол“ и да гарантират, че корабите избягват ситуации, в които западните власти биха могли да се намесят.

Мишел Бокман, анализатор по морско разузнаване, работещ в Лондон, посочва, че систематичното разполагане на персонал, свързан с подкрепяни от руската държава организации за сигурност, представлява „наистина тревожно размиване на границите между военното и търговското“.

Намесена ли е пряко Русия?

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Разследването също така открива доказателства, свързващи няколко от мъжете с участие във военни операции в Сирия и в Украйна. Макар че някои се описват като невъоръжени наблюдатели, също така разказват за преживявания, свързани с прехващане на кораби и украински атаки с дронове, насочени срещу танкери от „сенчестия флот“.

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Финландската служба за сигурност потвърждава, че охранителите вероятно свързват операциите на търговския "сенчест флот" с руските въоръжени сили.

Шведското разузнаване пък отбелязва, че такъв персонал на борда не може да бъде ясно отделен от руската държава, дори и да работи за частни фирми. Цитирани са данни в разследването, че служителите са наети чрез руски охранителни компании като Moran Security Group.

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Официална позиция от властите в Руската федерация по разследването все още няма.

През декември миналата година шведските военноморски сили потвърдиха, че Русия провежда операция от военен тип в Балтийско море, за да защити своя „сенчест флот“, подложен на санкции, като на борда на някои петролни танкери, използвани за заобикаляне на западните санкции срещу износа на руски суров нефт, са забелязани лица в униформа, вероятно въоръжени.

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Миналия месец ново разследване, публикувано от Armed Conflict Location and Event Data Project, отчете, че руският „сенчест флот“ от петролни танкери функционира като активна платформа за хибридна война срещу европейските държави, позволявайки саботаж на подводната инфраструктура и наблюдение с дронове над военни и критични съоръжения в Балтийско и Северно море.

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