"Предателство към националния интерес": Форумът за демократично действие с остра реакция след спирането на военната помощ за Украйна

Решението на българското служебно правителство да преустанови военната помощ за Украйна предизвика вълна от възмущение сред експертната общност и гражданското общество. Според „Форума за демократично действие“ (ФДД) и анализатора Илиян Василев, този акт не е просто вътрешнополитически маньовър, а „предателство към националния интерес“, което обрича България на изолация в момент на историческо пренареждане на европейската сигурност.

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Прикриване на зависимости

В официална декларация от Форума за демократично действие определят действията на Министерството на отбраната като „опасен прецедент“, който застрашава националната сигурност и финансовата стабилност на страната. От организацията са категорични: зад паравана на пацифистката реторика за „мир“ се крие циничен опит за отклоняване на вниманието от скандални кадрови назначения и подготовка на почвата за бюджетни договорки с олигархични кръгове.

Според ФДД, спирането на помощта е „откровена лъжа за вътрешна консумация“. Те подчертават, че предоставяната до момента техника е била остаряла, а блокирането на официалните канали за сътрудничество лишава България от златни възможности за модернизация на армията чрез западни партньорства.

Риск от фалити и правни последствия

Експертите от Форума предупреждават за сериозни икономически трусове. Намесата на държавата в договорите на частния военнопромишлен комплекс застрашава репутацията на България пред съюзници като САЩ, Германия, Полша и Чехия. Това може да доведе до:

Масови фалити на предприятия в сектора.

Загуба на хиляди работни места.

Милионни съдебни дела срещу държавата, които ще натежат върху дефицитния държавен бюджет.

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Политическо късогледств

В свой анализ по темата, публикуван в профила му във Facebook, експертът Илиян Василев определя решението на кабинета и лично на военния министър като „най-лошото послание в най-лошия момент“. Според него действията на правителството са плод на груба политическа неграмотност относно глобалните процеси.

Василев посочва, че в Москва в момента текат задкулисни процеси на пренареждане на властта. „Да се опитваш в този момент да се харесаш на Путин, който е на изхода от властта, показва пълно невежество“, коментира анализаторът. Той оприличи ситуацията на срама от 1991 г., когато тогавашната власт в София изчакваше развоя на събитията около опита за преврат срещу Михаил Горбачов, докато президентът Жельо Желев не спаси достойнството на страната.

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И двете страни са единодушни: България рискува да остане извън „голямата следвоенна игра“. Колебливата политика на кабинета подкопава доверието на партньорите ни, което удря пряко по инвестиционния климат, еврозоната и Шенген.

Форумът за демократично действие призовава академичната общност и бизнеса към незабавна реакция срещу тази политика, която според тях обслужва чужди стратегически интереси и корупционната олигархия. „Мястото на България е сред архитектите на новата европейска сигурност“, се казва в заключението на декларацията, като се настоява за спешна ревизия на решението, преди страната ни да бъде окончателно изтласкана в периферията на историята.

Въпросът, който остава пред обществото, е дали българските институции ще успеят да коригират курса си, преди имиджовите и икономическите щети от тази изолация да станат необратими.