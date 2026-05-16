Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 18 - 24 май 2026

Седмичният таро хороскоп за 18 - 24 май 2026 г. е тук с тълкуване за всеки зодиакален знак. Колективната карта за тази седмица е Кулата, знак, че промяната е на път, готова или не. Не е непременно лоша, за щастие, но вероятно ще се почувствате малко хванати неподготвени. Ще има повече смисъл в ретроспекция, така че направете всичко възможно да не реагирате прекалено в момента.

Началото на сезона на Близнаци на 20 май е като пръски студена вода по лицето, но ако има нещо, което трябва да излеете от гърдите си, определено не бива да го отлагате твърде дълго. Енергията в понеделник и вторник е по-благоприятна за трудни разговори в сравнение с останалата част от седмицата.

Таро картата за Овен тази седмица: Звездата

Звездата обикновено се появява след период на силен натиск, така че не е изненадващо, че се появява и при вас след месеца, който сте имали досега, Овни.

Въпреки това, „Звездата“ е също като да видиш светлина в края на тунел.

Това е знак, че трудната част е приключила и нещо, което си чакал, е по-близо, отколкото си чувствал. Истинският отговор пристига преди уикенда. Ако се чувстваш правилно, знаеш какво да правиш.

Таро картата за Телец тази седмица: Крал на пентаклите

Марс, планетата на амбицията, преминава във вашия знак в понеделник. С подкрепата на Краля на пентаклите, започвате седмицата с правилния крак. По-малко разсеяни сте и се чувствате готови да се изправите пред списъка си със задачи за първи път от известно време.

В Таро, Кралят на Пентаклите е човекът в стаята, който вече знае колко струва. Това е настроението, което трябва да се постигне тази седмица. Не позволявайте на никого да ви разубеждава да отстоявате това, което е най-добро за вас, когато интуицията ви подсказва, че топката всъщност е във вашето поле.

Таро карта за Близнаци тази седмица: Глупакът

Близнаци, не е случайно, че Глупакът се появява при теб в същата седмица, в която започва твоят зодиакален сезон. Това е начинът, по който Таро ти казва, че можеш да считаш тази седмица за истинско ново начало .

Най-важният съвет, който можете да получите от Глупакът тази седмица, е да не обмисляте прекалено много. Ако нещо си струва да се направи, не се разубеждавайте да не го правите. Само защото сте достатъчно интелигентни, за да намерите логично извинение, не означава, че трябва.

Таро картата за Рак тази седмица: Две чаши

Между влизането на Венера във вашия зодиакален знак в понеделник и Двойката на чашите, която представлява двама души, избиращи се един друг, се появява като вашата карта таро за тази седмица, една важна връзка има много от вашата енергия.

„Честно казано, наистина“ е най-добрата политика тази седмица. Това включва да не криете нещо само защото не искате да разваляте атмосферата. Но Двойката на чашите е една от най-позитивните карти в тестето, знак, че можете да очаквате нещата да вървят добре.

Таро картата за Лъв тази седмица: Сила

Картата „Сила“ е напомняне, че най-ефективната версия на вас тази седмица е спокойната, така че запазете самообладание, ако в даден момент се почувствате изненадани.

Изкушаващо е първо да действаш, а после да мислиш, но тази карта е по-специално знак, че нещата е по-вероятно да се получат, ако избягваш това. Не е нужно винаги да имаш последната дума, Лъв. До края на седмицата става ясно колко властен ход е бил просто да оставиш нещата да си отидат.

Таро картата за Дева тази седмица: Паж с пентакли

Дева, ти си седял с идея, която интуицията ти казва, че всъщност е наистина добра . Не само че интуицията ти рядко греши, но и появяващата се страница с пентакли е доста добър знак, че тази идея всъщност е готова да престане да бъде просто идея.

Имайте предвид, че в Таро, Пажът на Пентаклите също е ученик, което означава, че не е нужно да сте разбрали всичко още. Изберете едно нещо, с което да продължите напред, и го направете тази седмица. Да започнете с малко е все още начало.

Таро карта за Везни тази седмица: Тройка жезли

Напоследък сте вложили много от енергията си в нещо и Трите жезли са добър знак, че това е на път да се отплати. Везни, чакали сте отговор или някакъв знак. Тази седмица най-накрая ще го получите.

Всъщност сте наистина добри в справянето с непостоянната енергия , която сезонът на Близнаци предизвиква у хората, така че тази седмица ще се възползва от силните ви страни. Може да не е всичко гладко, но вече сте свършили трудната част. Само въпрос на време е.

Таро картата за Скорпион тази седмица: Кулата

Кулата е колективната карта таро и за тази седмица, Скорпион, което означава, че нещо в живота ви ще изглежда драстично различно до края на седмицата. Не е нищо, което сте причинили или дори бихте могли да предвидите, така че е по-добре да не хабите енергия, опитвайки се да го избегнете.

Добрата новина е, че сте зодиакален знак, който е създаден за това. Понякога е по-лесно да приемете промяната, когато е напълно неочаквана, защото без усилие се докосвате до инстинктите си, а вашите рядко ви насочват погрешно.

Таро карта за Стрелец тази седмица: Рицар на жезлите

Рицарят на жезлите обикновено се появява, когато енергията и мотивацията ви са на 10, и точно там сте тази седмица, Стрелци. Любопитната енергия на сезона на Близнаци допринася за това, така че е логично да се чувствате по-вдъхновени от известно време.

Тази седмица се случват много неща, които озадачават много зодиакални знаци. Вие обаче не сте един от тях. Само имайте предвид, че единственото нещо, с което Рицарят на Жезлите е известен, е да започва неща, без да ги довършва, така че следете страничните куестове, които избирате да изпълните.

Таро картата за Козирог тази седмица: Десетка пентакли

В Таро, Десетката Пентакли представлява дългосрочна сигурност. Може би все още не сте в състояние да видите пълната картина, но тази конкретна карта, която ви се появява тази седмица, е добър знак, че това, към което сте работили, в крайна сметка не е чак толкова пресилено.

Мислите за работа, нали? Помислете отново, Козирог. Тъй като планетата на любовта насочва цялото внимание към личния ви живот тази седмица, е добра седмица да инвестирате време в хората, които са най-важни за вас. Вашите хора са част от бъдещето, което виждате и вие, а работата ще продължи да е там, след като сте напълнили чашата си.

Таро картата за Водолей тази седмица: Звездата

Сезонът на Близнаци наистина е един от най-хубавите периоди от годината за вас, Водолей, а Звездата, която се появява във вашето четене тази седмица, го прави още по-добър. Тази карта таро предполага, че нещо, на което сте се надявали, е много близо до сбъдване.

Ако не видите никакви признаци на живот веднага, не се обезсърчавайте. Колкото повече напредва седмицата, толкова повече нещата се развиват. Всичко най-накрая започва да се нарежда.

Таро картата за тази седмица за Водолей: Четири чаши

Обикновено, когато се появи Четворката на купите, това е знак, че някой е толкова фокусиран върху това, което няма, че пропуска това, което е точно пред него. Това е нежно напомняне да не се увличате толкова в едно нещо, че да пропуснете друга възможност.

Таро хороскоп за Риби

Дълго време сте били търпеливи, Риби. Сега е време да бъдете настоящи. След като сезонът на Близнаците започне на 20 май, записвайте си нещата, когато е необходимо, за да не пропуснете нищо, като се потопите твърде много в собствените си мисли.