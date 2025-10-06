4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 6 – 12 октомври 2025

Четири зодиакални знака се радват на голят късмет през седмицата 6 - 12 октомври 2025 г. През този период във вселената се случва нещо силно. Меркурий навлиза в Скорпион, зодиакалният знак, свързан с власт, наследство, интимност и влияние.

Четири астрологични знака ще се възползват от тази възможност и ще използват енергията на Меркурий в Скорпион за свое най-висше благо. Време е да проявите сила и да разкриете коренната причина за това, което е блокирало растежа.

Овен

Овен, ще привлечете значително изобилие и късмет, защото Меркурий ви помага да получите подкрепа от някой, който е заинтересован да види как успявате в живота. Вие сте изключително горди с всичко, което сте постигнали през живота си, но винаги има място за подобрение.

През този период ще осъзнаете, че хората, които са били до вас през цялото това време, може да имат съвети, които можете да използвате за самоусъвършенстване. Така че, вместо да правите нещата сами, ще слушате с отворени уши обратната връзка. Съветите ви помагат да откриете това, което не сте виждали в миналото, и след като тази пречка бъде премахната, може да последва само късмет и богатство.

Телец

Телец, ще привлечете значително изобилие и късмет, защото Меркурий ви помага да осъзнаете, че сте готови да се отдадете на кауза, към която чувствате страст, и това пътуване може да включва и други. Често обичате да работите сами.

Независимостта ви дава елемент на контрол, който цените и намирате за полезен при правенето на промени, без да е необходимо гласуване от комисия. Някога сте смятали, че автономността е най-голямото предимство, което човек може да упражнява, но сега осъзнавате, че това е взаимозависимост.

Сега си правите вето, когато става въпрос за поддържане на това ниво на власт в живота ви. Решавате да отворите вратата за помощ от другите. Това ви позволява да се възползвате от силните си страни и да смекчите собствените си психически слабости, които са ви пречили на успеха.

Близнаци

Близнаци, ще привлечете значително изобилие и късмет, защото Меркурий ви помага да цените здравето си и осъзнавате, че начинът ви на живот прониква във всеки аспект от живота ви. В миналото, дори като възрастни, сте се поддавали на натиска на връстниците, вместо да се наслаждавате на предоставените ви възможности. Излизали сте, когато сте предпочитали да си останете вкъщи. Въздържали сте се да правите неща, които знаете, че трябва да направите, чакайки някой друг да ви даде разрешение да следвате мечта или да живеете живота, който винаги сте искали да живеете.

Сега виждате, че това е било заблуда. Време е да пренастроите мозъка си. Ще правите нещата по различен начин. Изобилието и късметът са вашите основни цели и няма да позволите на никого, дори на себе си, да ви пречи.

Скорпион

Скорпион, ще привлечете значително изобилие и късмет, защото Меркурий във вашия знак ви помага да видите къде трябва да подобрите личния си живот. Меркурий е като електрическа крушка, която светва в ума ви. Започвате да свързвате точките за това как работи определена област от живота ви. Не се страхувате да правите промени, които са неудобни, но необходими.

Вероятно в миналото са ви казвали, че определени навици ви пречат да изпитате късмет, защото изпращат грешна вибрация към вселената. Или сте действали от страх, или сте отказвали да се промените поради инат. Сега това започва да се променя. Вие обръщате нова страница. Изобилие и късмет, ето ви!

