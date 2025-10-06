10-кратният шампион на България, който призова президента на БФС да уволни Стоичков "по некадърност"

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Футболистите, които могат да съчетаят в себе си блясъка на шампион, чувството за хумор на артист и свободолюбието на човек, който не се страхува да казва какво мисли, се броят на пръстите на едната ръка. Един от тези малко примери беше Гаврил Стоянов – Гацо. От капитан на един от столичните тимове до стълб в защитата на ЦСКА и герой от Олимпийските игри в Мелбърн, славният български защитник остави на терена следа, която малцина могат да повторят. Но отвъд титлите, Гацо ще остане в съзнанието на поколенията с неподражаемия си характер.

10-кратен шампион на България и бронзов медалист с България от олимпийските игри

Кариерата на Стоянов започва в академията на Септември София, където става и капитан на юношеския състав. Той дебютира за мъжкия отбор през 1945 година и бързо се превръща в основен стълб в защитата. На 5 май 1948 година отборът на Септември се обединява с този на ЦСКА, а новото призвание на Гацо е в центъра на терена, защото той вече е използван като дефанзифен халф от треньора на "армейците" Христо Нелков – Ринджата. Сезонът завършва с първата шампионска титла за ЦСКА, а Гаврил Стоянов е един от основоположниците на славния "армейски" тим. През следващия сезон той напуска "червения" клуб и играе за Бенковски Видин. Година по-късно обаче се завръща в ЦСКА, където ще остане в следващите 11 години и ще постигне нечувани успехи.

От завръщането си през 1949 година до 1960 година Стоянов става 9-кратен шампион с ЦСКА и три пъти вдига трофея за Купата на Съветската армия. Той е част от отбора, който достига до 1/4-финалите в турнира за Купата на европейските шампиони през 1957 година. Междувременно Гацо се превръща във важна фигура в националния отбор на България. Той е част от отбора, който печели бронзови медали на Олимпийските игри в Мелбърн през 1956 година. Славният защитник на "армейците" участва и на предните игри, които са се провели в Хелзинки. В кариерата си Стоянов записва 17 мача с фланелката на "лъвовете".

През 1960 година успешният престой на Гаврил Стоянов в ЦСКА приключва и той се завръща в Септември София, където остава още три сезона. Следващите две години играе за Спартак София, преди да окачи бутонките си през 1964 година. Гацо не остава далеч от футбола, тъй като веднага след края на активната си кариера се насочва към треньорската професия. Той е водил отборите на Светкваица Търговище, Бдин Видин, Тракия Пловдив, Беласица Петрич, Омония Никозия Кипър, Хебър Пазарджик, Локомотив Горна Оряховица, Линц Австрия и Спортив Мароко. За кратко е начело и на Б националния отбор на България.

Снимка: Официален сайт на ЦСКА

Малко са обаче хората, които ще се сетят за десетте му титли или мачовете за националния отбор, когато стане дума за Гацо. До ден днешен той остава в сърцата на хората с огромното си чувство за хумор и стотиците ситуации по време на периода му като съветник на президента на БФС Иван Славков – Батето, между 1996 и 2005 година. Особено значими са изявите на Стоянов по време на футболни конгреси. На един такъв форум Христо Стоичков, за когото по-късно ще има цветущо изказване, ги разтървава с бившия му съотборник и приятел Иван Колев да не се стигне до кръв край трибуната.

"Христо Стоичков не разбира от футбол"

На 15 юли 2004 г. Славков назначава Христо Стоичков, който година по-рано е окачил бутонките, за национален селекционер на България. Това решение никак не допада на Гацо. Той е категоричен, че Камата никога няма да стане треньор, защото не разбира от футбол. Като съветник на Батето той дори предлага славният футболист да бъде уволнен "по некадърност", след като "лъвовете" не успяват да се класират за Мондиал 2006 под негово ръководство.

"Стоичков е най-слабият селекционер на България. За 60 години във футбола по-лош не съм виждал. Предложих да го уволнят по некадърност. Тая игра не му е ясна. Той е едно голямо плюшено перде. Такива си купувахме от Полша, понеже там са евтини. Стоичков така целуна Боби Михайлов, че чак му вкара език. Щеше да му отхапе сливиците. Тропоса се до него от самото начало. А се мазнеше на Иван Славков да не го уволни", гласи изказване на Стоянов по адрес на Камата.

Някои от най-цветущите изказвания на Гацо

Гацо се е изказвал и срещу други футболисти от златното поколение на страната ни: "Лечков бил гениалният плешивец. Че е плешив, плешив е. Но какво му е гениалното? Това е средняк, който игра с големи футболисти. По мое време в ЦСКА щеше да ми е резерва", "Наско Сираков е властолюбиво човече. Но му липсват качества да дава акъл. В началото Наско беше дърводелец. После започна един бавен растеж и стана приличен футболист. Неговият характер му пречи да го обичат повече хора. Ако аз го пазя, няма да види топката", "Посъветвах Иван Славков да отворим магазин за мозъци на Женския пазар. Той отговори, че това е добра идея. А аз му казах: „Няма да правим месарница. И ти си умен, и аз съм умен. Ще продаваме акъл на хората!"

Заканваше се да живее минимум 100 години, за да погребе всичките си душмани на разноски на БФС и да харчи максимално дълго двете си пенсии за ужас на републиканския бюджет... Поклон пред паметта на Гаврил Стоянов – Гацо, който напусна този свят на 6 ноември 2005 година.

Автор: Дария Александрова

