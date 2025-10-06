Очакваме над половин милион противогрипни ваксини

По данни на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) през за периода септември-октомври 2025 г. е заявена от страна на производителите на грипни ваксини доставка на 580 000 противогрипни ваксини, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ) за bTV. Това е общото количество, което ще бъде доставено от тримата производители на грипните ваксини – Vaxigrip, Suspension for injection, 15 mcg/0.5 ml, Influvac Tetra, Suspension for injection, 0.5 ml (dose) и Fluenz спрей за нос, суспензия. Така тази година в страната ще бъдат доставени 100 000 ваксини повече, уточняват от МЗ.

От заявените количества ще бъдат заделени 407 000 дози, които ще се прилагат безплатно на възрастните над 65 г. Те се поставят от общопрактикуващите лекари. Останалото количество ще бъде пуснато за свободна продажба в аптечната мрежа.

Увеличение ще има и в дозите на назалните ваксини за деца над 2 г. Fluenz спрей за нос, суспензия. Предвиденото количество от тях е 15 000 дози, което е двойно повече спрямо предходната година.

До момента в аптечната мрежа са разпределени 26 500 дози противогрипна ваксина Vaxigrip, като през настоящата седмица се очаква да бъдат разпространени още 33 500 дози от същата ваксина. Те са предназначени за свободна продажба, уточняват от здравното министерство. От ваксината Influvac Tetra разпространеното още през минали месец количество е от 12 240 опаковки, като през настоящата седмица е предвидена доставка на още 163 969 опаковки.

Отделно от това в страната са доставени и над 200 000 дози ваксини, предназначени за възрастните над 65 г., като през тази седмица предстои доставката и на останалото количество. След това ваксините ще бъдат доставени на общопрактикуващите лекари, като очакването е това да се случи в седмицата 13-17 октомври.