Абсурдни цени на билетите за Мондиал 2026: Двойно по-скъпи от Световното в Катар 2022

ФИФА защити стратегията си за ценообразуване на Световното първенство по футбол догодина, след като група английски фенове разкритикува "абсурдните" цени на билетите, която може да нарасне още повече в зависимост от търсенето. ФИФА не е потвърдила началните цени на билетите отвъд най-евтиния билет за груповата фаза и най-скъпия за финала, но посолството на английските фенове изчислява, че един фен, който посещава всеки мач на Англия, ако стигне до финала - дори и да си купи билети от най-евтината категория - ще похарчи поне 2364 паунда (3180 долара).

Феновете негодуват заради високите цени на билетите за Мондиал 2026

ФИФА прилага т.нар. променливо ценообразуване за турнира, който ще бъде организиран съвместно от САЩ, Канада и Мексико, което означава, че цените могат да се повишат или понижат в зависимост от търсенето. Томас Конканън от посолството на английските фенове заяви: "2 000 долара за най-евтиния билет за финала е неприемливо! Ако феновете успеят да се сдобият с билет от четвърта категория от първия до последния мач, това може да им струва поне 3180 долара. Това ще са двойно по-високи цени от тези на Световното първенство в Катар през 2022 година. В комбинация с пътуването до Северна и Южна Америка и настаняването, това ще бъде най-скъпото Световно първенство за феновете."

Конканън призова ФИФА да започне съвместна работа с федерациите на държавите-участници, за да осигури места за привържениците на даден национален отбор в зони, в които да могат да осигурят възможно най-добра подкрепа. В петък "The Athletic" съобщи също, че FIFA ще начислява 15% комисиона за билетите, закупени и продадени на официалната ѝ платформа за препродажба. Те съобщиха, че някои билети вече се продават за десетки хиляди долари.

ФИФА отговориха на критиките

В изявлението на ФИФА се казва: "В момента се провеждат преговори за продажба на билети. Възприетият модел на ценообразуване като цяло отразява съществуващата и развиващата се пазарна практика в нашите съорганизатори на големи развлекателни и спортни събития, включително футбола. Фокусирани сме върху осигуряването на справедлив достъп до нашата игра за настоящите, но и за бъдещите фенове, и предлагаме билети за груповата фаза на цена от 60 щатски долара, което е много конкурентна цена за голямо световно спортно събитие в САЩ."

