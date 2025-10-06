Втора атака на Украйна в рамките на часове оставя Белгород без ток, ударена е и местната ТЕЦ (ВИДЕО)

След като през нощта на 5 срещу 6 октомври украинска въздушна атака по електрическата подстанция "Луч" в Белгород остави хиляди хора без ток, в рамките на часове украинските сили "навестиха" руското съоръжение за втори път. Над "Луч" отново се издига дим, става ясно от видеокадри и съобщения на жители, след като и при предишната атака пламна пожар. Местните медии съобщават, че са регистрирани ракетни удари.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков по-рано съобщи за ракетна заплаха в целия регион. А около 14:30 ч. сигнализира и за опасност от нападения с дронове.

Удар по ТЕЦ, има и жертва

Според Telegram канала "Пепел.Белгород" един човек е загинал при атаката. Все още обаче няма официална информация. Местните жители съобщават за прекъсвания на електрозахранването в някои райони на Белгород след атаката.

The alarm is sounding again in Belgorod, reports of explosions in the city. pic.twitter.com/kl3eLaWnto — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2025

Ракетите са ударили и един от енергийните блокове на топлоелектрическата централа "Луч", която е "сериозно повредена при обстрела", твърди още местният канал.

Не е известно дали газовите турбини и другото оборудване в електроцентралата са били повредени. На снимка от мястото се вижда, че част от оборудването в "Луч" е било покрито с мрежа против дронове.

Учениците от училище № 6 в Белгород са били изведени в коридора по време на ракетната тревога. След като е бил даден сигнал за отмяна на тревогата, те били върнати в класните си стаи, но останали без ток – заради удара по подстанцията. Някои светофари в града също не работят.

Сутринта на 6 октомври губернаторът на областта заяви, че около 5400 жители остават без ток в региона след атаките на украинските въоръжени сили. болницата в Белгород работи с ток от резервно захранване, каза той. Вечерта на 5 октомври бе съобщено, че подстанция "Луч" е пламнала в резултат на атаката.

