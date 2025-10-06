Българският авиатор, който създаде първия ни самолет и написа "библията" за американски пилоти

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Всички знаят кой е Джон Атанасов. Но Асен Йорданов е не по-малко заслужил, точно като Атанасов, само че в друга сфера на живота.

Йорданов е български авиатор, конструктор и изобретател, създател на първия български самолет (1915 г.) и автор на едни от най-авторитетните американски учебници по летене през 30–40-те години на XX век. След Първата световна война емигрира в САЩ и работи по подобрения на множество модели самолети, прави изобретения (вкл. демонстрирана през 1957 г. "въздушна възглавница" за безопасност при аварийно кацане) и управлява собствени компании. Залив в Антарктика е кръстен на него.

Още: Запознайте се с първите "крилати" българки

Пилотът-изобретател, дал началото на българското самолетостроене

Роден на 2 септември 1896 г. в София, Йорданов отрано проявява интерес към широкото небе и авиацията. Първи самостоятелни полети прави с планер през 1912 г. През Балканската война служи в 1-ва аеропланна рота, през Първата световна война отново е пилот.

Проектира първия български самолет ("Експрес"/"Йорданов-1"), чието успешно изпитание е на 10 август 1915 г. в Божурище. Именно тази дата е приета за начало на българското самолетостроене.

Емиграция и кариера в САЩ

Емигрира в САЩ през 1921 г. и продължава работата си като пилот, инструктор и инженер.

Създава компанията "Jordanoff Aviation Corporation" в Ню Йорк, както и други дружества, чрез които подготвя обучителни материали и ръководства за пилотиране. Сътрудничи си с компании като Boeing, Lockheed, North American, Consolidated, Douglas и др., за което се съхраняват документи в архива на Националния природонаучен музей "Смитсониън" и свидетелства в историографски публикации.

Налага стандарти за обучение на пилоти в САЩ

Асен Йорданов става широко известен с илюстровани ръководства за пилоти – ранни бестселъри и фактически стандарти за обучение в САЩ. В някои български източници те са наричани "първият учебник по авиация", но това не е съвсем коректно, защото реално преди тях има по-ранни англоезични авиационни пособия. Приносът на българина обаче е в масовия, систематичен и практичен формат на учебниците.

Един от тях, озаглавен "Your Wings" (с първо издание през 1936 г и впоследствие преиздаван), често е наричан "библия" за начинаещи пилоти.

Още: Остър недостиг на пилоти в България, всеки десети е чужденец

Инструктажи за военни и граждански самолети

Извън собствените книги, Йорданов и компаниите му подготвят учебни/инструктажни материали за армейски и цивилни самолети. Това е отразено в биографични и архивни справки (Националния природонаучен музей "Смитсониън") и в историографията за въздушните сили; оригиналните USAAF/AAF пилотски ръководства от войната (напр. за Boeing B-17) са издавани от ВВС и са запазени в музеите и до днес.

Изобретения

На 4–5 януари 1957 г. Йорданов публично демонстрира Micro-Moisture pneumatic safety cushion – надуваеми възглавници в облегалките на пътнически седалки, които могат да се активират за секунди. Демонстрацията е заснета от агенция AP.

Демонстрацията е заснета от агенция AP. Т.нар. Jordaphone : Ранна комерсиална реализация на високоговорител/отговаряне по телефон, който е представен в списание Popular Mechanics (януари 1948).

: Ранна комерсиална реализация на високоговорител/отговаряне по телефон, който е представен в списание Popular Mechanics (януари 1948). "Стратопорт" (Stratoport): концепция за поле от две еднопосочни, последователни и "екранирани" писти, замислени да намаляват страничните ветрове и шум (1956). В днешно време също се използва терминът "stratoport", например за безпилотни летателни апарати, но това вече е отделна линия.

Признание и наследство

В чест на българския изобретател е наречен заливът Jordanoff Bay (Йорданов залив) в Антарктика.

Съвременни български институции и медии отбелязват 10 август 1915 като начало на българското самолетостроене, заради живота и делото на Асен Йорданов.

Още: Тодор Тагарев: Помним подвига на капитан Димитър Списаревски