Войната в Украйна:

Българският авиатор, който създаде първия ни самолет и написа "библията" за американски пилоти

06 октомври 2025, 19:30 часа 414 прочитания 0 коментара
Българският авиатор, който създаде първия ни самолет и написа "библията" за американски пилоти

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Всички знаят кой е Джон Атанасов. Но Асен Йорданов е не по-малко заслужил, точно като Атанасов, само че в друга сфера на живота.

Йорданов е български авиатор, конструктор и изобретател, създател на първия български самолет (1915 г.) и автор на едни от най-авторитетните американски учебници по летене през 30–40-те години на XX век. След Първата световна война емигрира в САЩ и работи по подобрения на множество модели самолети, прави изобретения (вкл. демонстрирана през 1957 г. "въздушна възглавница" за безопасност при аварийно кацане) и управлява собствени компании. Залив в Антарктика е кръстен на него.

Още: Запознайте се с първите "крилати" българки

Пилотът-изобретател, дал началото на българското самолетостроене

Роден на 2 септември 1896 г. в София, Йорданов отрано проявява интерес към широкото небе и авиацията. Първи самостоятелни полети прави с планер през 1912 г. През Балканската война служи в 1-ва аеропланна рота, през Първата световна война отново е пилот. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Проектира първия български самолет ("Експрес"/"Йорданов-1"), чието успешно изпитание е на 10 август 1915 г. в Божурище. Именно тази дата е приета за начало на българското самолетостроене.

Емиграция и кариера в САЩ

Емигрира в САЩ през 1921 г. и продължава работата си като пилот, инструктор и инженер.

Създава компанията "Jordanoff Aviation Corporation" в Ню Йорк, както и други дружества, чрез които подготвя обучителни материали и ръководства за пилотиране. Сътрудничи си с компании като Boeing, Lockheed, North American, Consolidated, Douglas и др., за което се съхраняват документи в архива на Националния природонаучен музей "Смитсониън" и свидетелства в историографски публикации.

Налага стандарти за обучение на пилоти в САЩ

Асен Йорданов става широко известен с илюстровани ръководства за пилоти – ранни бестселъри и фактически стандарти за обучение в САЩ. В някои български източници те са наричани "първият учебник по авиация", но това не е съвсем коректно, защото реално преди тях има по-ранни англоезични авиационни пособия. Приносът на българина обаче е в масовия, систематичен и практичен формат на учебниците.

Един от тях, озаглавен "Your Wings" (с първо издание през 1936 г и впоследствие преиздаван), често е наричан "библия" за начинаещи пилоти.

Още: Остър недостиг на пилоти в България, всеки десети е чужденец

Инструктажи за военни и граждански самолети

Извън собствените книги, Йорданов и компаниите му подготвят учебни/инструктажни материали за армейски и цивилни самолети. Това е отразено в биографични и архивни справки (Националния природонаучен музей "Смитсониън") и в историографията за въздушните сили; оригиналните USAAF/AAF пилотски ръководства от войната (напр. за Boeing B-17) са издавани от ВВС и са запазени в музеите и до днес.

Изобретения

  • На 4–5 януари 1957 г. Йорданов публично демонстрира Micro-Moisture pneumatic safety cushion – надуваеми възглавници в облегалките на пътнически седалки, които могат да се активират за секунди. Демонстрацията е заснета от агенция AP.
  • Т.нар. Jordaphone: Ранна комерсиална реализация на високоговорител/отговаряне по телефон, който е представен в списание Popular Mechanics (януари 1948).
  • "Стратопорт" (Stratoport): концепция за поле от две еднопосочни, последователни и "екранирани" писти, замислени да намаляват страничните ветрове и шум (1956). В днешно време също се използва терминът "stratoport", например за безпилотни летателни апарати, но това вече е отделна линия.

Признание и наследство

В чест на българския изобретател е наречен заливът Jordanoff Bay (Йорданов залив) в Антарктика.

Съвременни български институции и медии отбелязват 10 август 1915 като начало на българското самолетостроене, заради живота и делото на Асен Йорданов.

Още: Тодор Тагарев: Помним подвига на капитан Димитър Списаревски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Пилот Авиация Българска авиация българи самолети Асен Йорданов изобретател Невъзпятите герои
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес