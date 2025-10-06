Войната в Украйна:

Меган Маркъл предизвика възмущение с ВИДЕО близо до тунела, където загина принцеса Даяна

06 октомври 2025, 20:00 часа 0 коментара
Меган Маркъл предизвика възмущение с ВИДЕО близо до тунела, където загина принцеса Даяна

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл предизвика огромно обществено недоволство заради клип, заснет в близост до тунела в Париж, където принцеса Даяна загина при автомобилна катастрофа. Меган си навлече голяма критика, след като публикува видеото в профила си в Instagram по време на посещението си във френската столица за Седмицата на модата в Париж. Критиците я обвиняват, че е „безразсъдна“ и определиха поведението ѝ за "крайно неуважително".  

Кадрите, които изглежда са заснети от нейна гледна точка, показват как тя е в автомобил с вдигнати крака на седалката, докато минава покрай мостове, включително „Пон Александър III“ и „Пон дез Инвалид“.

Следващият мост по течението на Сена е Пон д’Алма, разположен до едноименния тунел, в който през август 1997 г. загинаха принцеса Даяна, нейният приятел Доди Ал-Файед и шофьорът им Анри Пол - трагедия, която остави дълбока травма у нейния син Хари, съпругът на Меган.

Още: Принц Хари никога нямаше да се ожени за Меган Маркъл, ако майка му беше жива

Новият скандал избухва на фона на изненадващата поява на Меган на Седмицата на модата в Париж - първото ѝ посещение в Европа след игрите "Invictus" през 2023 г., проведени в Дюселдорф, Германия, припомня Daily Mail.

"Неуместно и крайно неуважително"

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Херцогинята бе забелязана на модното ревю на луксозния бранд Balenciaga, където застана до други известни гости като глобалния редакционен директор на Vogue Анна Уинтур, актрисата Ан Хатауей и филмовия режисьор Баз Лурман, с когото бе заснета да се целува по бузата в знак на приветствие.

Скандалният видеоклип, показващ как Меган пътува покрай река Сена с вдигнати крака и кръстосани крака в луксозен автомобил, беше споделен с нейните 4.2 милиона последователи в Instagram през изминалата нощ.

Още: "Ужасяващо" и "страшно погрешно": Реакциите на холивудските звезди към виртуалната актриса

Критиците в социалните мрежи изразиха възмущение, подчертавайки, че клипът е крайно неуместен и неуважителен, предвид близостта до мястото на трагичната гибел на принцеса Даяна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Меган Маркъл
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес