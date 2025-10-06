Меган Маркъл предизвика възмущение с ВИДЕО близо до тунела, където загина принцеса Даяна

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл предизвика огромно обществено недоволство заради клип, заснет в близост до тунела в Париж, където принцеса Даяна загина при автомобилна катастрофа. Меган си навлече голяма критика, след като публикува видеото в профила си в Instagram по време на посещението си във френската столица за Седмицата на модата в Париж. Критиците я обвиняват, че е „безразсъдна“ и определиха поведението ѝ за "крайно неуважително".

Кадрите, които изглежда са заснети от нейна гледна точка, показват как тя е в автомобил с вдигнати крака на седалката, докато минава покрай мостове, включително „Пон Александър III“ и „Пон дез Инвалид“.

Следващият мост по течението на Сена е Пон д’Алма, разположен до едноименния тунел, в който през август 1997 г. загинаха принцеса Даяна, нейният приятел Доди Ал-Файед и шофьорът им Анри Пол - трагедия, която остави дълбока травма у нейния син Хари, съпругът на Меган.

Новият скандал избухва на фона на изненадващата поява на Меган на Седмицата на модата в Париж - първото ѝ посещение в Европа след игрите "Invictus" през 2023 г., проведени в Дюселдорф, Германия, припомня Daily Mail.

"Неуместно и крайно неуважително"

Херцогинята бе забелязана на модното ревю на луксозния бранд Balenciaga, където застана до други известни гости като глобалния редакционен директор на Vogue Анна Уинтур, актрисата Ан Хатауей и филмовия режисьор Баз Лурман, с когото бе заснета да се целува по бузата в знак на приветствие.

Скандалният видеоклип, показващ как Меган пътува покрай река Сена с вдигнати крака и кръстосани крака в луксозен автомобил, беше споделен с нейните 4.2 милиона последователи в Instagram през изминалата нощ.

Критиците в социалните мрежи изразиха възмущение, подчертавайки, че клипът е крайно неуместен и неуважителен, предвид близостта до мястото на трагичната гибел на принцеса Даяна.