След трагедията: Излезе резултатът от кръвната проба на пилота Нейко Нейков

Кръвната проба на пилота Нейко Нейков, който вчера предизвика инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“ във Варна, е отрицателна за наркотици. Това съобщиха за БТА от Апелативната прокуратура в крайморския град. Полевите тестове, направени на мъжа, бяха отрицателен за алкохол, но положителен за амфетамини. Пилотът е дал кръвни проби, които са изследвани във Военномедицинска академия, и те са отрицателни както за алкохол, така и за наркотици.

БТА припомня, че при инцидента вчера загина 60-годишен мъж, а други бяха ранени. С опасност за живота е 27-годишна жена. По-късно организаторите на състезанието съобщиха, че мястото на инцидента е било забранено за публика. Пилотът на автомобила не е успял да вземе завой и се е врязъл в мантинелата.

Разследването по случая продължава, уточниха от прокуратурата. Досъдебното производство бе образувано по чл. 123 от Наказателния кодекс. Пилотът бе задържан за 24 часа, но задържането му не е удължено. Към момента няма привлечени към наказателна отговорност.