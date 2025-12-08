4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 8 – 14 декември 2025

Цяла седмица, от 8 до 14 декември 2025 г., четири зодиакални знака имат много голям късмет. Знаците по-долу преживяват лични промени тази седмица, тъй като космическата енергия ни помага да изградим по-смислени взаимоотношения със себе си и с другите.

Близнаци

Тази седмица намирането на баланс е от съществено значение, но за щастие, вие сте подкрепени от Слънцето и Меркурий в Стрелец. Сътрудничеството също ще бъде преобладаващо тази седмица, като Луните в Лъв и Дева ви подтикват да бъдете по-търпеливи и разбиращи с другите.

Луната в Лъв е в опозиция с Плутон и това ви кара да се замислите как да подходите към ситуации с приятели, колеги или съученици. Съсредоточете се върху дипломацията и не се забърквайте в ненужни драми.

Транзитът на Меркурий в Стрелец ви осигурява така необходимия тласък тази седмица. Пригответе се да изследвате нови идеи, бъдете по-уверени да ги споделяте и евентуално да се впуснете в ново пътешествие, свързано с учене.

След като Луната е във Везни, фокусирайте се върху себе си или върху свързването с вашите музи. Тези, които са във връзки, трябва да работят върху дейности с партньора си, за да укрепят връзката си.

Лъв

Луната във вашия знак в началото на седмицата е красив и интроспективен транзит, който ви свързва с вашата творческа енергия, Лъв. Тя също така ви помага да се свържете на по-дълбоко емоционално ниво с партньора си, особено с опозицията на Луната към Плутон, повишавайки интензивността.

Вашата харизма и смелост ще проличат през тази седмица, показвайки на романтичните ви партньори и приятели вашата сила. Отделете време, за да канализирате креативността си, съсредоточете се върху това да се забавлявате с другите и се уверете, че не потискате чувствата си.

Пътувайте наблизо, изследвайте обкръжението си и се върнете към проекти, които може би сте изоставили. Получавате подкрепа и чрез тези транзити се учите как да вярвате в себе си.

Дева

Повторното навлизане на Меркурий в Стрелец ви показва, че понякога трябва да дадете приоритет на забавлението и да се съсредоточите върху големите мечти. Юпитерианският сезон ви кара да се чувствате по-оптимистично настроени и ентусиазирани за пътя напред, Дева.

Тази седмица ви носи късмет и успех с Луната във вашия знак, показвайки ви, че търпението е добродетел. Най-накрая можете да видите как упоритият ви труд бива оценен от другите. Очаквайте да видите повече хармония в отношенията си със себе си и с хората в живота си.

Луната във Везни ви показва вашата ценностна система и какво наистина е важно за вас. Тази седмица ще ви накара да се освободите от това, което вече не ви служи, докато правите място за нещо по-конкретно, което да навлезе във вашия свят. Това може да се почувства като ренесанс, тъй като енергията на Везни се издига и ви подготвя за даровете, които сезонът на Козирог скоро ще донесе.

Стрелец

Стрелец, чувстваш се сякаш си звездата на шоуто тази седмица, тъй като Меркурий се завръща във твоя знак, позволявайки на другите да видят твоя чар и интелект. Докато продължаваме през твоя сезон, тази енергия ти помага да се съсредоточиш върху това, което искаш да изградиш и постигнеш през следващите няколко месеца.

Луната в Дева ви носи някои така необходими истини. Имате достатъчно време да направите промени, а с аспекта на Юпитер към Луната, очаквайте да имате някои силни идеи. Луната във Везни ви пита какво искате да правите в бъдеще и става много по-лесно да правите планове с Меркурий във вашия знак.

Това е и време да бъдете по-социални и работата с други хора е необходима. Това е вашата седмица, за да се освободите от стари и негативни нагласи, да прегърнете това, което ви очаква, и да запазите вяра в себе си.

