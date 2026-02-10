4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 9 - 15 февруари 2026

Четири зодиакални знака имат най-голям късмет през цялата седмица от 9 до 15 февруари 2026 г. Тази седмица сме свидетели на началото на големи космически промени, започващи с преминаването на Венера в Риби на 10 февруари.

Още: Ако сте родени на тези 5 дати, имат труден личен път в живота

Луната в Стрелец е окуражаваща и ни помага да променим мирогледа си през този сезон на Водолей. Луната в Козирог на 12 февруари отразява някои от уроците, които Сатурн в Овен носи на следващия ден.

Сега е моментът да се стегнем и да се поучим от миналите си грешки. Въпреки че пътят напред е труден, знаците по-долу би трябвало да ни дават оптимизъм. Пригответе се да изпитате даровете, които Венера носи, през тази седмица.

Близнаци

Като мутабилен знак, енергията тази седмица се усеща като кулминация на много неща, които сте преживели през последните няколко години. Луната в Скорпион ви помага да опознаете себе си много по-добре. Но бихте могли да се превърнете и в лъч светлина за вашите приятели и/или колеги.

Още: Как да проверите дали в дома ви има лоша енергия с 3 дафинови листа

Сътрудничеството с други хора е полезно, особено с Луната в Стрелец, която влияе на вашите взаимоотношения. С Венера сега в Риби, приоритизирайте задачите си и не оставяйте нищо нерешено, докато се подготвяте за периода на сянка на ретроградния Меркурий.

Луната в Козирог е просветляваща и носталгична. Поемете контрол над съдбата си тази седмица и не се вкопчвайте в миналото. Това е напомняне, че все още можете да постигнете това, което искате, дори и да не сте доволни в момента.

Дева

Дева, Луната в Скорпион помага за изцеление на връзките ви. Прекарвайте време с приятели и семейство, за да се презаредите. Когато Луната е в Стрелец, е полезно да отделите време и да се заземите. Домът се превръща в място, където можете да разберете целите и мотивациите си, тъй като транзитите продължават да се засилват.

Още: Къде да сложим дафинов лист, за да привлечем късмет и пари?

Венера в Риби носи победи и нови връзки. Това, което Сатурн е разрушил, Венера може да поправи. През това време са възможни помирения или може грациозно да затворите глава, свързана със стара романтична връзка.

Луната в Козирог променя начина ви на мислене относно любовта. Включете сладки романтични моменти в живота си. Сатурн в Овен ви показва как да отворите сърцето си без страх.

Стрелец

Пригответе се да се чувствате по-уверени по време на Луната в Скорпион. Възползвайте се от това време, за да намерите най-новото си вдъхновение, без да се притеснявате за съвършенство. Слушайте музика и подхранвайте артистичната си енергия, като се свържете с музите си. Изследвайте въображението си и оставете креативността си да ви управлява през останалата част от месеца.

Още: Къде да държим ключовете от къщата, за да привлечем пари?

Сатурн навлиза в Овен на 13 февруари, което превръща това време в силно за вас - задействайте плановете си. Имате издръжливостта и дисциплината, за да успеете през следващите няколко години.

След това Луната в Козирог среща Сатурн, което прави сблъсъка между титани. Опитайте се да намерите нови начини да работите за постигане на целите си, без да губите вяра в себе си.

Риби

Нещата започват да се променят тази седмица, след като Сатурн е готов да напусне вашия знак, Риби. Луната в Скорпион поема водеща роля в началото на седмицата, сигнализирайки за победа. Обмислете постиженията си и се пригответе да посеете семена за ново начало.

Още: Засадете тази билка, за да привлечете късмет в дома си

Венера навлиза във вашия знак на 10 февруари, разширявайки креативността ви и разпалвайки нови страсти, свързани с кариерата ви. Може да бъдете насърчени да четете повече и да изследвате темите, които ви интересуват.

Тъй като всички погледи са насочени към вас по време на тази лунна седмица, опитайте се да запазите мира около себе си. Венера осигурява подкрепа. Когато Луната е в Козирог, Сатурн навлиза в Овен. Празнувайте победите и новите си начала. Не се съмнявайте и не губете от поглед целите и мечтите си.

Още: Хората, родени през тези 4 месеца, ще ударят джакпот през 2026