4 зодии, чиито сърца са в опасност през празничния сезон

Дните са по-къси, все повече се вглъбяваме в мислите си и може да е трудно да се отърсим от лошите такива. Но някои зодиакални знаци са много по-склонни да прекарат Коледа с наранени чувства, отколкото други. Вие от тях ли сте?

Овен

Обичате свободно и честно. Когато сте влюбени, ви е трудно да се забавите и обикновено казвате нещо веднага. Докато обикновено се лекувате от разбито сърце супер бързо, това не е така в момента. Ако празниците са били особено трудни за вас, може би е добре да отложите всякакви романтични стъпки до след новата година. Да поканите любимия си човек на среща на Коледа, макар и да звучи романтично, може да се окаже, че ще лежите на дивана цял ден и ще се чувствате зле, докато всички около вас радостно отварят подаръци. Вслушайте се в по-чувствителните си от нормалното емоции и не се тревожете за големите стъпки.

Телец

Лесно е упорито да твърдите, че мнението на семейството ви не ви засяга, но ако сте супер честни със себе си, това не е съвсем така. Просто сте добри в това да го криете. Тази Коледа всяка малка забележка и подмятане от роднините ви ще ви зашемети, така че до края на деня ще се чувствате сякаш са ви шамарили. Изморително е да се справяте с осъждането на всички за кариерата, любовния ви живот или липсата на деца. Знайте, че е напълно нормално да си починете и да се скриете в банята за известно време. Семейството може да бъде изтощително.

Везни

Свършили сте добра работа в създаването на страхотен вътрешен кръг от близки приятели. Те са избраното от вас семейство. За съжаление, може да се наложи да видите семейството, в което сте се родили, за Коледа, а не тези, с които всъщност обичате да прекарваш време. Подобно на Телците, ще ви бъде трудно да се справите с критиките от родителите, лелите и чичовците си. Ако е необходимо, винаги можете да пишете в груповия си чат за малко емоционална подкрепа. Понякога приятелите ни помагат да пазим сърцето си, когато нямаме енергия да го направим сами.

Козирог

Уморени сте. Работили сте толкова усилено през цялата година, така че прекарването на празника със семейството може да не ви се стори като почивен ден, какъвто би трябвало да е. Все още ще се чувствате изтощени, което означава, че няма да сте толкова спокойни, колкото се надявате. Една грешна дума и може просто да се счупите. Просто не забравяйте, че е нормално да имате чувства – това не е нещо, от което да се срамувате. Ако имате нужда, винаги можете да си тръгнете по-рано. Краткото посещение е по-добро от никакво и всеки, който се грижи за чувствата ви, ще разбере, че имате нужда от почивка.

