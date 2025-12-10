Аспект на деня и фаза на Луната на 11 декември 2025 г. Шанс за велико бъдеще

На 11 декември 2025 г. Луната е намаляваща, 21-и лунен ден. Това е специален ден, в който мечтите и реалността ще бъдат напълно съвместими. Едно искрено желание, едно смело намерение е достатъчно, за да усетите как светът става такъв, какъвто го искате. На този ден звездите предлагат не просто шанс, а цял набор от варианти за вътрешна трансформация.

Използвайте утрешния ден повече за вътрешна работа, отколкото за външни постижения. Това е време да бъдете сами, да направите равносметка на годината, да мечтаете съзнателно и да бъдете благодарни за това, което вече имате. Ако жадувате за промяна, запитайте се: От какво наистина искам да се освободя и към какво се стремя?

Едно малко, но съзнателно действие ще положи солидна основа за велико бъдеще. Доверете се на интуицията си, но дръжте краката си здраво стъпили на земята. Утрешният ден е във вашите ръце. Най-важното е да различите къде се крие истинската ви сила.

Сънища и подстригване

Подстригването в 21-ви лунен ден ще донесе късмет, красота и просперитет. Използвайте фиби, игли, метални бижута и различни бижута за вашата прическа. Сънищата от 21-ви лунен ден, ако се тълкуват правилно, могат да помогнат на човек да реализира творческия си потенциал. покажете какво пречи на неговото развитие. Почти всички сънища от този ден се сбъдват.

Снимки: iStock