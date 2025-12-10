3 зодии, които се чувстват на дъното този декември

Този месец няма да е лесен за всички. Има хора, които наистина се борят с психичното си здраве, но в крайна сметка всичко ще се нареди, дори и да ви се струва, че светът ви е ужасен в момента. Ето зодиите, които се чувстват сякаш са ударили дъното този декември.

Близнаци

Може да се чувствате сякаш сте стигнали дъното, но това означава, че няма къде другаде да отидете, освен нагоре. Животът ви може само да се подобри оттук нататък. Въпреки че ви се струва, че това е най-лошият период от живота ви, като цяло може да не е лошо нещо. Поне сега знаете, че трябва да направите някои промени. Знаете, че трябва да премахнете определени хора от живота си, да промените рутината си или да се откажете от лошите навици. Въпреки че този момент се чувства абсолютно ужасен в момента, той може да доведе до някои красиви моменти в бъдеще. Не забравяйте, че това не е краят на пътя. Това е само препятствие. Очакват ви толкова много вълнение и щастие. Може би е трудно да се приеме това в момента, но е истина.

Стрелец

Чувствате се сякаш сте стигнали дъното, поради което е толкова трудно да мислите позитивно в момента. Трудно е да се убедите, че всичко ще се нареди, защото нещата около вас непрекъснато се рушат. Трябва обаче да помните, че начинът, по който се чувствате в този момент, няма да продължи вечно. Това няма да бъде вашето постоянно състояние на ума. Може да не се чувствате много по-добре утре или вдругиден, но в крайна сметка ще се оправите. Ще преодолеете това, което преживявате, и ще постигнете мир и щастие. Може би не можете да си представите този тип живот в момента, но е във вашите възможности. Не можете да се откажете от себе си. Трябва да продължите.

Риби

Чувствате се сякаш сте стигнали дъното и изобщо не се справяте добре там. Не сте сигурни как да се съвземете отново. И това е добре. Позволено ви е да се търкаляте в нещастието си известно време. Позволено ви е да плачете, да се оплаквате и да мислите колко несправедлива е тази ситуация. Просто не позволявайте на това нещастие да продължава вечно. В крайна сметка, трябва да спрете да мислите за миналото и да насочите поглед към бъдещето. Може да не е лесно да се измъкнете от това пространство, в което се намирате, но е напълно възможно. Ще се случи. Ще го накарате да се случи. Въпреки че може да не се чувствате достатъчно силни, за да го постигнете точно сега, грешите.

