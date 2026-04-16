4 зодии, които отварят нова житейска глава след Новолунието на 17 април 2026

Четири зодиакални знака започват нов живот с Новолунието, което изгрява в Овен на 17 април 2026 г. С няколко други планети в Овен едновременно, се получава малко сложна енергия, по време на която можем да се чувстваме мотивирани и вдъхновени, особено за победа.

Заедно с Луната, Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун също са в Овен в петък. Нептун разтваря вашата яснота, особено с Меркурий. Въпреки че няма да знаете дали вземате правилното решение или не, защото тази енергия е концентрирана в импулсивния Овен, „ще дадете всичко това решение да бъде най-доброто, което някога сте вземали в живота си. Ето животът на кои зодии ще се трансформира в резултат на това след 17 април.

Овен

С Новолунието (и няколко други планети) във вашия знак, 17 април е началото на чисто нов живот за вас, Овни. Не само във външния ви вид. Вашата връзка със самото съществуване, защо сте тук, каква е вашата голяма, голяма мисия и цел в този живот се пренаписва в реално време.

Разбира се, енергията на Овен е първата от всичко. И с Марс, Сатурн, Нептун, Слънцето, луната, Меркурий и Хирон във вашия знак този месец, се чувствате неудържими. С Нептун, който разтваря старото ви аз, и Сатурн, който ви притиска да откриете кои сте, очаквайте животът да се чувства като толкова ново начало, че няма да е изненадващо, ако хората кажат, че дори не разпознават новото ви аз.

Везни

Животът ви е малко нестабилен през последните няколко месеца, но ще се радвате да знаете, че започвате наново след Новолунието на 17 април. Всъщност това е най-важният месец за връзки. Ако сте необвързани, пригответе се да вложите много енергия в срещи или издигане на връзка на следващото ниво.

За тези, които не търсят любов или вече са във връзка, предстои ново важно начало в професионалния ви живот. С Меркурий в Овен едновременно с Новолунието, очаквайте възможности за преговори, които ще издигнат кариерата ви на по-високо ниво.

Рак

Вероятно сте имали доста добра година досега, Раци, като се има предвид, че Юпитер, планетата на късмета и изобилието, е във вашия зодиакален знак от средата на 2025 г. Ако можете да повярвате, нещата стават още по-добри за вас, защото предстои огромен „купон“ от планети във вашия 10-ти дом на кариера, наследство, амбиция, самата ви връзка с властта, как се появявате в този свят, как ви виждат хората, какво отстоявате, вашата репутация в този живот.

Въпреки че това може да причини известен натиск в началото, най-доброто нещо, което можете да направите, е да го приемете. Оставете интуицията си да ви води и не се страхувайте да поемете всякакви лидерски роли, които ви се представят, особено ако настоящият път, по който сте вървели, ви се е струвал неудовлетворяващ напоследък.

Козирог

Сякаш не сте били достатъчно заети, Козирози, но нещата наистина се оживяват след Новолунието на 17 април. Фокусът ви се измества към домашния ви живот, а не към работата, което вероятно е съвсем ново чувство за вас. Независимо дали става въпрос за преместване или за закупуване на собствено жилище, ще прекарвате много повече време у дома от всякога.

Разбира се, това не означава, че нещата на работа се забавят. Ще бъде интензивно, тъй като започвате да приемате много по-сериозно както работата си, така и живота си, свързан с обществеността. От по-голяма отговорност до стартиране на нов бизнес от вкъщи, животът ви се променя драстично.