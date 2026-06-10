Ситуация, която всеки мъж ще разбере: Доза допамин за 10 юни 2026 г.

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Видеото на "семейната" кавга между мъжката горила Кийомаса и неговата дама на сърцето в японски зоопарк събра много обсъждания в социалните мрежи и неслучайно - ситуацията е такава, че много мъже могат да го разберат напълно, да го потупат по рамото и да му намигнат съчувствено: "Горе главата, скоро сигурно ще й мине".

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