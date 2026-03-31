Аспект на деня и фаза на Луната на 1 април 2026 г. Часът настъпва

На 1 април 2026 г. Луната е нарастваща, 13-и лунен ден. Месецът започва с усещане за по-гъст въздух. Обичайната игривост на деня отсъства, както и желанието за шеги и криене зад маски. Вместо това има странна, почти неудобна сериозност, която ви принуждава да виждате нещата директно. Астрологичната картина се оформя по такъв начин, че несигурността губи своята привлекателност. Твърде дълго имаше „може би“, „по-късно“ и „някак си“. Решенията чакаха твърде дълго. Утре този час настъпва.

Може да чуете нещо, което отдавна сте искали да чуете, или да изречете думи, които са се таили години наред. Това е моментът, в който балансът във всяка връзка – любовна, приятелска, бизнес – престава да бъде абстракция и се превръща във въпрос на оцеляване. Може да сте по-чувствителни към критика, да реагирате по-остро на несправедливост и да се привързвате повече към думи и обещания.

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за подстригване. Прическата ще ви отива и ще придаде на външния ви вид свежест. Сънищата в този лунен ден ще ви каже пътя, който трябва да следвате, за да се промени животът към по-добро.

Снимки: iStock