Аспект на деня и фаза на луната на 10 октомври 2025 г. Ден за информационна детоксикация

На 10 октомври 2025 г. Луната е намаляваща, 19-и лунен ден до 20:37 ч. Луната в Близнаци, която пристига на 10 октомври 2025 г., не харесва правилата и условностите. Днес рискувате да бъдете затрупани от потоп от нова информация, но вероятно всичко това ще се окаже изключително полезно. Нуждата ви от социално взаимодействие ще се увеличи значително, така че не се изненадвайте, ако тази вечер се окажете на път за бар с приятели.

Промяна в плановете

Внезапните промени в плановете също са неизбежни, така че е най-добре да се подготвите предварително психически за възможността нещата да се развият по различен начин. Тогава справянето с внезапните промени ще бъде по-малко болезнено. Звездите препоръчват да отделите време за информационна детоксикация в самия край на деня. Препоръчително е да приберете телефона си, да включите релаксираща музика и да се заемете с нещо механично, което не изисква голямо участие.

Сънища и подстригване

Подстригването в този лунен ден ще има благоприятни последици за вас. Сънищата от 19-ти лунен ден понякога се сбъдват, понякога са празни, понякога са пророчески. Те трябва да се тълкуват съвестно, но без фатализъм и не буквално.

Снимки: iStock