"Архитектът" зад новата техника на Насар: Трябват ни 1-2 години за автоматизиране, Карлос можеше да вдигне и повече

Олимпийският шампион от Москва 1980 Асен Златев, който тренира Карлос Насар за тазгодишното Световно първенство, коментира представянето на българина по време на шампионата в Норвегия. Карлос изненадващо записа два неуспешни опита на изхвърляне, което го постави в догонваща роля за изтласкването. Там обаче българинът превъзхождаше конкурентите си и успя да стане световен шампион за трети път, като постави и световен рекорд в изтласкването с 222 кг.

Насар още не е автоматизирал новата техника

Веднага след състезанието Атанас Литков призна, че новата техника и малкото време за анализи между двата опита са причина за изпуснатите щанги. Насар вдигна и само 222 кг, тъй като това му бе достатъчно, но трябва да се припомни, че на Европейското в Кишинев тази година успя да запише 229 кг, когато бе и в категория до 96 кг. Според Златев, на Насар ще са му необходими 1-2 години, за да автоматизира новата техника, защото в момента, при големи тежести, се връща към старата техника.

"Получи се така, за да е по-интересно..."

"Получи се така, за да е по-интересно, защото иначе състезанията стават безинтересни. Имаше драма, но Карлос показа, че каквото и да бяха направили конкурентите му, той щеше да стане световен шампион. Тук се видяха елементи от новата техника. От изтласкването съм доста удовлетворен, защото, въпреки тежката щанга, направи почти това, което трябваше да направи – с малки изключения", заяви Златев пред "Дарик радио".

"Трябва да се има предвид, че старата техника се връща при пределни тежести, когато новата още не е усвоена. Говорим за година-две, в които техниката трябва да се промени, да се ошлайфа и да стане подсъзнателно действие", добави още той. И продължи: "Той можеше да вдигне и повече от 222 кг. Това е световният рекорд, направи го, не му трябваше повече – дори и без този опит можеше да спечели. Третият му опит беше най-добър, предвид това, което сме учили. Най-много съм доволен именно от него."

"Всеки има ден, в който нещо не се получава, а в други – всичко върви по план. Този път беше такъв ден за изхвърлянето, но това изисква автоматизиране. Всичко, което се вижда, трябва да бъде автоматизирано и да се случва подсъзнателно. Той сега вдига съзнателно, което пречи, защото новата техника още не е напълно усвоена", завърши Асен Златев в интервюто си пред "Дарик".

