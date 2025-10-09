Войната в Украйна:

"Ядосахме се, но Карлос е имал и по-тежки ситуации": От щаба на Насар разкриха защо е изпуснал щангата

09 октомври 2025, 22:38 часа 604 прочитания 0 коментара
"Ядосахме се, но Карлос е имал и по-тежки ситуации": От щаба на Насар разкриха защо е изпуснал щангата

Най-довереният човек в щаба на Карлос Насар - Атанас Литков, внесе яснота за двата неуспешни опита в изхвърлянето. Олимпийският шампион от Париж 2024 записа само един успешен опит в първото движение и остана четвърти в класирането, но след това направи обрат с много силно изтласкване и световен рекорд, за да стане световен шампион за трети път. Литков обясни грешните опити на изхвърлянето с новата техника на Насар, която бе вкарана в движение и все още не е докрай усъвършенствана.

Насар изпуснал на изхвърлянето заради новата техника

"Ако ви интересува защо е изпуснал, знаете, че имаше промяна на техниката. Той е много смел. Това не може да го направи всеки- да си променя техниката толкова близко до Световното. Получи се едно недоразумение, нямахме достатъчно време да анализираме защо не се получи вторият опит. И затова изпусна и в третия опит", заяви Литков пред bTV.

Карлос Насар

"Карлос е имал и по-тежки ситуации, бил е и 6-ти, и 7-ми в изхвърлянето. Нормално е, ядосахме се всички, защото имахме много малко време да анализираме какво се случи на втория опит. Ние не сме си помисляли и за секунда да се отказваме. Знаехме, че той ги превъзхожда с много на изтласкване", каза още Литков.

След това Насар подобри световния рекорд с опит на 222 кг - с 1 кг над нормата. "Защо трябва да правим някакви извънземни рекорди, когато световният рекорд е 221? Затова и записахме 222", каза Литков за Насар, който още на 17 години вдигаше 230 кг на изхвърляне. "Екипът ни вече се окомплектова и тепърва ще виждате най-доброто от Карлос Насар. На 3-4 пъти щях да се разплача по време на химна. Гледам да съм здраво стъпил на земята и това е една първа стъпка към Олимпиадата през 2028-ма", завърши Литков.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

А ето и какви бяха първите думи на Карлос Насар, след като отново стъпи на световния връх в щангите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
вдигане на тежести Карлос Насар Световно първенство по вдигане на тежести
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес