"Ядосахме се, но Карлос е имал и по-тежки ситуации": От щаба на Насар разкриха защо е изпуснал щангата

Най-довереният човек в щаба на Карлос Насар - Атанас Литков, внесе яснота за двата неуспешни опита в изхвърлянето. Олимпийският шампион от Париж 2024 записа само един успешен опит в първото движение и остана четвърти в класирането, но след това направи обрат с много силно изтласкване и световен рекорд, за да стане световен шампион за трети път. Литков обясни грешните опити на изхвърлянето с новата техника на Насар, която бе вкарана в движение и все още не е докрай усъвършенствана.

Насар изпуснал на изхвърлянето заради новата техника

"Ако ви интересува защо е изпуснал, знаете, че имаше промяна на техниката. Той е много смел. Това не може да го направи всеки- да си променя техниката толкова близко до Световното. Получи се едно недоразумение, нямахме достатъчно време да анализираме защо не се получи вторият опит. И затова изпусна и в третия опит", заяви Литков пред bTV.

"Карлос е имал и по-тежки ситуации, бил е и 6-ти, и 7-ми в изхвърлянето. Нормално е, ядосахме се всички, защото имахме много малко време да анализираме какво се случи на втория опит. Ние не сме си помисляли и за секунда да се отказваме. Знаехме, че той ги превъзхожда с много на изтласкване", каза още Литков.

След това Насар подобри световния рекорд с опит на 222 кг - с 1 кг над нормата. "Защо трябва да правим някакви извънземни рекорди, когато световният рекорд е 221? Затова и записахме 222", каза Литков за Насар, който още на 17 години вдигаше 230 кг на изхвърляне. "Екипът ни вече се окомплектова и тепърва ще виждате най-доброто от Карлос Насар. На 3-4 пъти щях да се разплача по време на химна. Гледам да съм здраво стъпил на земята и това е една първа стъпка към Олимпиадата през 2028-ма", завърши Литков.

А ето и какви бяха първите думи на Карлос Насар, след като отново стъпи на световния връх в щангите.