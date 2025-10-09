Финалистка в "Ергенът" се обясни в любов на богатия си партньор (СНИМКИ)

Нежната моделка Валерия Георгиева, която спечели втория сезон на риалити шоуто "Ергенът", привлече вниманието на последователите си в социалните мрежи. Този път обаче в центъра на кадрите не бяха само нейните домашни любимци и каузата, на която е посветила ежедневието си в помощ на бездомните и пострадали на улицата четириноги, а един важен за нея човек. Вал отбеляза рождения ден на мъжа до нея - Ваньо Алексиев, като публикува кадри с него в личния си Instagram профил, а към тях добави и прочувствено послание.

От думите на Валерия разбираме, че любимият ѝ не просто се грижи за много на брой кучета, но и помага в осигуряването на тяхната сигурност.

"Честит рожден ден на човека с най-голямото сърце! Благодарение на теб хиляди изоставени души знаят какво е любов, грижа и сигурност. Ти не просто помагаш — ти променяш животи. Гордея се, че вървя до теб и виждам как добротата ти осветява света!", пише риалити участничката за Алексиев.

На фона на негативното мнение заради голямата разлика във възрастта на двамата, много от феновете на Валерия изразиха искрените си пожелания и отправиха своите поздравление за празника.

Не живее за мнението на хората

Както в шоуто, така и в реалния живот тъмнокосата моделка не се притеснява от мнението на хората и не обръща внимание на критиките, които получава. Вместо това отдава енергията си на значимите за нея неща, а именно да помогне на колко може повече животни, които имат нужда от грижа, лечение и дом.

