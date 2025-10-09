Готви ли се за атака: Китай засилва военната активност около Тайван

Китай засилва военната си активност близо до Тайван и усъвършенства способността си да организира изненадваща атака, както и се стреми да подкопае доверието в правителството с "хибридни" тактики за онлайн война. Това съобщи в четвъртък министерството на отбраната на острова. Демократично управляваният Тайван, който Китай счита за своя територия, е изправен пред засилен военен натиск от Пекин през последните пет години, включително поне седем кръга големи военни учения около острова от 2022 г. насам, предава Reuters.

„Китайските комунисти са възприели рутинни тактики за тормоз в сива зона, съчетани със съвместни патрули за бойна готовност, целенасочени военни учения и когнитивна война, представляващи всеобхватна заплаха за нас“, се казва в доклад на министерството на отбраната, публикуван на всеки две години. Сивата зона се отнася до небойни операции, предназначени да окажат натиск върху Тайван, като например патрули на бреговата охрана, повреда на подводни кабели и пускане на балони.

В доклада се казва, че китайската брегова охрана разширява дейността си около Тайван и в бъдеще може да предприеме „агресивни мерки за сдържане“ съвместно с военните, докато репетира сценарии за атака.

Преобразуване на упражнението в атака

Пекин използва и „хибридна война“, за да отслаби доверието на хората в правителството и подкрепата за разходите за отбрана, както и инструменти за изкуствен интелект, за да отслаби киберсигурността на Тайван и да сканира за слаби места в критична инфраструктура, пише още в доклада. „Чрез конвенционални и неконвенционални военни действия, целта е да се изпробват възможностите му за атакуване на Тайван и противопоставяне на чуждестранни сили“, заяви министерството.

Министерството на отбраната на Китай не отговори на искането за коментар. Пекин никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави Тайван под свой контрол.

Китай може също така да се опита внезапно да прехвърли ученията в режим на активни бойни действия, за да изненада Тайван и неговите международни поддръжници, представлявайки сериозна заплаха за регионалния мир и сигурност, добави тайванското министерство.

През последните години Китай използва широко граждански търговски кораби за военни транспортни операции и продължава да разработва специализирано оборудване за операции по дебаркиране на брега, съобщи министерството.

Манипулиране на социалните медии

В доклада се казва, че Китай използва „професионална киберармия“, за да манипулира акаунти в социалните медии и да ги залива с дезинформация, за да всее разделение в тайванското общество и да отслаби доверието в правителството. Китайските държавни медии и сътрудници също са работили за отслабване на волята за борба, се казва още в съобщението.

Министерството добавя, че Китай също използва технология за дийпфейкове, за да прави видеоклипове, и използва изкуствен интелект, за да „генерира поляризираща политическа реторика“. Китай смята президента на Тайван Лай Чинг-те за „сепаратист“. Лай отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет, заявявайки, че само народът на острова може да реши бъдещето си. Тайванското правителство започна програма за модернизация на военната си система и обеща да изразходва 5% от БВП за отбрана до 2030 г.

Докладът беше публикуван ден преди Лай да произнесе ключовата си реч за националния празник. Миналата година Китай проведе военни учения след същото събитие, което според него е предупреждение за „сепаратистки действия“. Последните официални военни учения на Китай около Тайван се проведоха през април, въпреки че бойните самолети и кораби на Китай действат почти ежедневно в небето и водите близо до острова.