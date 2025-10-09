"Карлос не очакваше случката на изхвърлянето. Може би Бог му напомни, че е човек"

Карлос Насар не е изпускал щангата от поне един месец и тъкмо затова е останал изненадан от неуспешните си опити в изхвърлянето. Това каза кондиционният треньор на щангиста - Милко Георгиев. За Насар и неговия щаб е било неочаквано това, което се случи в първото движение: да се стигне до два неуспешни опита, които поставиха олимпийския шампион на четвърто място във временното класиране. След това обаче Насар забрави за случилото се на изхвърлянето и показа на какво е способен в изтласкването, за да постави световен рекорд и да спечели третата си световна титла.

На Карлос Насар му тежи и короната

"Той не е изпускал от поне един месец. Това тук нямам представа. Може би Бог му казва: "Ето, виж, че си човек". Отзад му казах да забрави това, което се е случило. Промяната в техниката в движение също вкарва малко колебание. На него му тежи и короната. Той не очакваше това да се случи, тези тежести въобще не му тежат", заяви Милко Георгиев пред bTV.

Насар се стресира от неочакваните неуспешни опити в изхвърлянето, но успя да се събере за изтласкването

"На него стресът му дойде от това, че беше неочаквано. Аз ви казах и преди, че има огромен потенциал в него. Хубаво е, че взе световната титла, защото бяхме спокойни, че нямаше какво да се случи. Истината е, че бяхме изненадани от случката на изхвърлянето. След първото изхвърляне ми се насълзиха очите", добави още Милко Георгиев, който отскоро е част от щаба на Насар и му помага с общо-физическата подготовка.

